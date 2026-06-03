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    Aufstieg in den S&P500

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    Nach 60 % in 3 Tagen: Marvell Technology steht vor dem nächsten Kurssprung

    Jensen Huang nennt Marvell den nächsten Billionen-Dollar-Konzern. Die Aktie legt binnen zwei Tagen fast 50 Prozent zu. Nun winkt ein weiterer Treiber: die Aufnahme in den S&P 500.

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    Aufstieg in den S&P500 - Nach 60 % in 3 Tagen: Marvell Technology steht vor dem nächsten Kurssprung
    Foto: Tayfun Coskun - Anadolu

    In der Aktie von Halbleiterspezialist Marvell überschlagen sich in dieser Woche die Ereignisse. Am Dienstag schoss die Marvell-Aktie um mehr als ein Drittel nach oben, so stark wie nie zuvor an einem einzigen Handelstag. Am Mittwoch legt die Aktie vorbörslich um weitere 13 Prozent zu und notierte bei rund 330 US-Dollar.

    Am Montagmorgen hatte die Aktie noch bei 200 US-Dollar notiert. Auslöser für die Kursexplosion war eine Rede von Nvidia-Boss Jensen Huang auf der Computex-Messe in Taiwan, bei der er Marvell als künftiges Billionen-Dollar-Unternehmen bezeichnete.

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    Die Grundlage für dieses Vertrauen ist handfest: Nvidia hat rund zwei Milliarden US-Dollar in Marvell investiert. Im Rahmen der Kooperation sollen Kunden Komponenten beider Unternehmen kombinieren können, um maßgeschneiderte KI-Infrastruktur zu entwickeln. "Das nächste Billionen-Dollar-Unternehmen“, so Huang auf der Bühne in Taipeh.

    Durch den Kursanstieg erreichte Marvell eine Marktkapitalisierung von rund 254 Milliarden US-Dollar. Das macht den Chip- und Netzwerktechnologie-Konzern zum mit Abstand größten Unternehmen, das bislang nicht im S&P 500 vertreten ist. Bei einer Aufnahme würde Marvell sofort in die Top 50 des Leitindex einziehen. Noch im vergangenen Jahr wurde mit Sandisk ein deutlich kleineres Unternehmen in den Index aufgenommen.

    Analysten diskutieren seit Quartalen über eine mögliche Aufnahme. Die nächste planmäßige Neugewichtung des S&P 500 steht am 19. Juni an, dem dritten Freitag des Monats. Kommt Marvell in den Index, dürften Passivfonds das Papier im großen Stil kaufen müssen, was typischerweise einen weiteren Kursanstieg auslöst.

    Marvell Technology

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    Allerdings ist eine Aufnahme alles andere als garantiert. Das Auswahlkomitee von S&P Dow Jones Indices entscheidet nach eigenem Ermessen und kann auch bei formal berechtigten Kandidaten auf Anpassungen verzichten.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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