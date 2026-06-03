CEWE Stiftung: 17. Dividendensteigerung in Folge bei Hauptversammlung
CEWE überzeugt erneut als verlässlicher Dividendenzahler: Bereits zum 17. Mal in Folge steigt die Ausschüttung – ein starkes Signal für Stabilität, Wachstum und Aktionärstreue.
Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
- Dividende für das Geschäftsjahr 2025 steigt auf 3,00 EUR je Aktie (Vorjahr: 2,85 EUR).
- Damit verzeichnet CEWE die 17. Dividendensteigerung in Folge; seit dem Börsengang 1993 wurden durchgehend Dividenden gezahlt.
- Die Dividendenrendite beträgt auf Basis des aktuellen Kurses rund 3,0%.
- Die ordentliche Hauptversammlung am 3. Juni 2026 in Oldenburg stimmte allen Tagesordnungspunkten zu; Präsentation und detaillierte Abstimmergebnisse sind auf der Investor-Relations-Seite verfügbar.
- Laut Studie des isf Institute for Strategic Finance (FOM) und der DSW belegt CEWE Platz 2 unter den untersuchten deutschen Börsenunternehmen mit kontinuierlichen Dividendenerhöhungen.
- Management-Fokus: Steigerung von Profitabilität und Wertschaffung durch Stärkung von Markt- und Markenpositionen, nachhaltiges profitables Wachstum und Innovationen; CEWE ist Europas führender Foto-Service/Onlinedruck-Anbieter mit rund 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern.
Der nächste wichtige Termin, CEWE Hauptversammlung 2026, bei CEWE Stiftung ist am 03.06.2026.
Der Kurs von CEWE Stiftung lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 99,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,09 % im
Minus.
3 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 99,60EUR das entspricht einem Plus von +0,10 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.920,37PKT (-0,65 %).
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