Ein Viertel der neuen Autos hat einen E-Motor
- Ein Viertel der Mai Neuzulassungen elektrisch
- 95.466 Neuwagen mit Hybridantrieb 39,9 Prozent
- Benzin minus 23,7 Prozent Diesel minus 13 Prozent
FLENSBURG (dpa-AFX) - Ein Viertel aller im Mai in Deutschland neu zugelassenen Autos hat einen reinen Elektroantrieb. In gesamten Zahlen waren es 59.969, wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte. Das entspricht einem Zuwachs von 39,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Anteil an allen Auto-Neuzulassungen (239.448) lag bei 25,0 Prozent.
Über einen Hybridantrieb verfügten 95.466 Neuwagen. Das entspricht einem Anteil von 39,9 Prozent und einem Plus von 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Darunter waren 27.921 Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge, die sich an der Steckdose oder Ladesäule aufladen lassen. Der Zuwachs lag bei gut einem Zehntel (10,9 Prozent), der Anteil unter den Neuzulassungen auf ähnlichem Niveau (11,7 Prozent).
Deutlich weniger neue Autos mit Benzinmotor
Bei den Neuwagen mit Benzinantrieb gab es 51.806 Zulassungen, ein Rückgang von 23,7 Prozent. Der Anteil lag damit bei nur noch gut einem Fünftel (21,6 Prozent). Bei Autos mit Dieselantrieb gab es 30.547 Neuzulassungen. Das entspricht einem Minus von 13 und einem Anteil von 12,8 Prozent.
Das stärkste Segment bei den neu zugelassenen Autos war erneut das der Sport Utility Vehicles (SUV) mit einem Anteil von 35,4 Prozent und einem Zuwachs von 5,3 Prozent. Den größten Zuwachs gab es im Bereich der Mini-Vans mit 22,1 Prozent bei einem Anteil von allerdings nur 0,6 Prozent, gefolgt von der Mittelklasse mit einem Plus in ähnlicher Größenordnung (19,8 Prozent) und einem Anteil von 9,1 Prozent./ah/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 71,44 auf Tradegate (03. Juni 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -3,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,92 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 334,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -59,97 %/+31,14 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
BMW iX3 aus Debrecen wird zum absoluten Verkaufsschlager.
https://ungarnheute.hu/news/bmw-ix3-aus-debrecen-wird-zum-absoluten-verkaufsschlager-64862/
Seit 10 Uhr läuft die HV 2026 leider nur als "virtuelle Hauptversammlung" !
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von 2.672.422.497,84 € wie folgt zu verwenden*:
- Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 4,42 € je Vorzugsaktie ohne Stimmrecht im Nennbetrag von 1 € auf das dividendenberechtigte Grundkapital (52.902.192 Vorzugsaktien), das sind 233.827.688,64 €;
- Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 4,40 € je Stammaktie im Nennbetrag von 1 € auf das dividendenberechtigte Grundkapital (550.129.337 Stammaktien), das sind 2.420.569.082,80 €;
- Einstellung des verbleibenden Betrags in Höhe von 18.025.726,40 € in die anderen Gewinnrücklagen.
Der neue BMW X3 (G45) verkauft sich trotz wahrgenommener Kosteneinsparungen und stabil hoher Preise sehr gut – vor allem in den USA und als globaler Bestseller. Das liegt an einer Mischung aus starkem Produkt, Markenpower, Markttrends und praktischen Vorteilen, die Kritik an Materialien oder Details überwiegen.
BMW ist weltweit und besonders in wichtigen Märkten wie den USA die Nr. 1 im Premium-Segment. Der X3 profitiert enorm von dieser Markenstärke – Käufer assoziieren BMW mit Fahrdynamik, Sportlichkeit und Prestige. Selbst wenn hier und da Plastik statt früherer Materialien verbaut wird, kaufen viele „das BMW-Gefühl“ und nicht primär haptische Perfektion im Innenraum.
Der X3 ist oft das Einstiegsmodell in die BMW-SUV-Welt und das „sweet spot“-Fahrzeug: groß genug für Familie und Alltag, aber handlicher und günstiger im Unterhalt als X5/X7.
- In den USA ist der X3 2026 das bestverkaufte Luxury Vehicle (z. B. Q1 2026: ~17.800 Einheiten, mehr als Lexus RX).
- X3/X4 zusammen legten zu, während der Gesamtabsatz von BMW leicht schwankte. Über die Hälfte der Bestellungen entfällt teilweise sogar auf den elektrischen iX3.
- Er überholt teils den größeren X5 und ist ein echter Cash-Cow für BMW.
Viele Käufer loben in Tests und Foren das Fahrverhalten (sportlich, agil, „wie eine Limousine“), die Motoren (besonders Diesel und M50), das Platzangebot und die Alltagstauglichkeit. Die Kritik an Kosteneinsparungen (weniger Chrom, einfachere Türgriffe, Plastik etc.) scheint für die breite Masse kein Dealbreaker zu sein.
Im Vergleich zu Mercedes GLC und Audi Q5 punktet der X3 oft mit:
- Besserem Handling und Fahrdynamik (BMW-Kernkompetenz).
- Attraktiverem Preis-Leistungs-Verhältnis in der Basis (xDrive30 etc.).
- Moderner Tech (großer Curved Display, iDrive).
Viele Käufer sehen die Konkurrenz als langweiliger oder weniger „fahrerorientiert“. Der X3 wirkt trotz Einsparungen als „praktisch und spaßig“ – genau das, was viele Familien und Pendler in der Premium-Mittelklasse wollen.
- Trend zu kompakteren SUVs: Viele wollen keine riesigen Kisten mehr (Kosten, Verbrauch, Parken). Der X3 trifft den Sweet Spot besser als der teurere X5.
- Hoher Leasing-Anteil (oft ~70 % in den USA) – monatliche Raten bleiben attraktiv, Restwerte sind stark.
- Starke Nachfrage nach dem neuen Modell (Frische, neues Design, Tech-Upgrade), auch wenn Puristen den Vorgänger vermissen.
- Gute Verfügbarkeit und Marketing.
BMW hat während der Entwicklung (u. a. Pandemie-Effekte) Kosten gedrückt, um Margen zu halten – das merkt man bei Details. Aber:
- Die Kernwerte (Motor, Fahrwerk, Raum, Tech) stimmen weiterhin.
- Viele Käufer priorisieren Gesamtpaket und Marke über Kleinigkeiten.
- Konkurrenz hat ähnliche Themen (z. B. GLC wird teils als „billig“ kritisiert).