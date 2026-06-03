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    Ein Viertel der neuen Autos hat einen E-Motor

    Für Sie zusammengefasst
    • Ein Viertel der Mai Neuzulassungen elektrisch
    • 95.466 Neuwagen mit Hybridantrieb 39,9 Prozent
    • Benzin minus 23,7 Prozent Diesel minus 13 Prozent
    Ein Viertel der neuen Autos hat einen E-Motor
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FLENSBURG (dpa-AFX) - Ein Viertel aller im Mai in Deutschland neu zugelassenen Autos hat einen reinen Elektroantrieb. In gesamten Zahlen waren es 59.969, wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte. Das entspricht einem Zuwachs von 39,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Anteil an allen Auto-Neuzulassungen (239.448) lag bei 25,0 Prozent.

    Über einen Hybridantrieb verfügten 95.466 Neuwagen. Das entspricht einem Anteil von 39,9 Prozent und einem Plus von 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Darunter waren 27.921 Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge, die sich an der Steckdose oder Ladesäule aufladen lassen. Der Zuwachs lag bei gut einem Zehntel (10,9 Prozent), der Anteil unter den Neuzulassungen auf ähnlichem Niveau (11,7 Prozent).

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    Deutlich weniger neue Autos mit Benzinmotor

    Bei den Neuwagen mit Benzinantrieb gab es 51.806 Zulassungen, ein Rückgang von 23,7 Prozent. Der Anteil lag damit bei nur noch gut einem Fünftel (21,6 Prozent). Bei Autos mit Dieselantrieb gab es 30.547 Neuzulassungen. Das entspricht einem Minus von 13 und einem Anteil von 12,8 Prozent.

    Das stärkste Segment bei den neu zugelassenen Autos war erneut das der Sport Utility Vehicles (SUV) mit einem Anteil von 35,4 Prozent und einem Zuwachs von 5,3 Prozent. Den größten Zuwachs gab es im Bereich der Mini-Vans mit 22,1 Prozent bei einem Anteil von allerdings nur 0,6 Prozent, gefolgt von der Mittelklasse mit einem Plus in ähnlicher Größenordnung (19,8 Prozent) und einem Anteil von 9,1 Prozent./ah/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 71,44 auf Tradegate (03. Juni 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -3,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 334,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -59,97 %/+31,14 % bedeutet.




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