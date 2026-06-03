Googles Milliardenwette enthüllt ein viel größeres KI-Problem

Der Wettlauf um Künstliche Intelligenz wird längst nicht mehr nur durch Kapital entschieden. Während Google-Mutter Alphabet eine Kapitalaufnahme von insgesamt 80 Milliarden US-Dollar vorbereitet, kämpft die gesamte Branche mit einem Problem, das sich nicht einfach mit Geld lösen lässt: Laut dem Wall Street Journal (WSJ) fehlt eine ausreichende Stromversorgung, Genehmigungen und fertige Rechenzentren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Technologiekonzerne investieren derzeit so viel wie nie zuvor in den Aufbau neuer KI-Infrastruktur. Doch der Ausbau kommt deutlich langsamer voran als geplant. Nach einer Analyse von JPMorgan sind mehr als 60 Prozent der für 2027 vorgesehenen Rechenzentrumskapazitäten noch nicht einmal im Bau. Weitere 7 Prozent gelten bereits als verzögert.

Damit stellt sich für Investoren eine zentrale Frage: Welchen Nutzen haben zusätzliche Milliarden, wenn viele angekündigte Projekte nicht umgesetzt werden können?

Google setzt auf eigene Stromquellen

Google verfolgt einen anderen Ansatz als viele Wettbewerber. Das Unternehmen versucht, die größte Hürde beim Bau neuer Rechenzentren direkt anzugehen: die Stromversorgung.

Analysten und Energieexperten sehen Vorteile darin, dass Google eigene Energiequellen aufbaut und Rechenleistungen flexibel an Standorte mit verfügbarer Energie verlagern kann. Dadurch könnten neue Anlagen schneller ans Stromnetz angeschlossen werden als bei konkurrierenden Anbietern.

Im laufenden Jahr übernahm Google für 4,75 Milliarden US-Dollar den Wind- und Solarentwickler Intersect. Das Unternehmen entwickelt Projekte mit einer Leistung von mehreren Gigawatt. Ein Gigawatt kann Hunderttausende Haushalte versorgen.

Der frühere Leiter des Kreditprogramms des US-Energieministeriums, Jigar Shah, lobte den Ansatz: "Google hat für die Entwicklung seiner Rechenzentren tatsächlich eigene Mitarbeiter eingestellt, und dadurch verfolgt das Unternehmen einen stärker integrierten Ansatz, der meiner Meinung nach wesentlich durchdachter ist."

Stromnetz wird zum Flaschenhals

Viele neue Rechenzentren verbrauchen so viel Strom wie mittelgroße Städte. Netzbetreiber und Energieversorger prüfen deshalb sehr genau, welche Projekte angeschlossen werden können.

Josh Rhodes von der University of Texas erklärte, die Unsicherheit über tatsächliche Strombedarfe habe Genehmigungsprozesse erheblich gebremst. "Da große Unsicherheit darüber herrscht, wie viele Rechenzentren tatsächlich existieren und wie viel Last angeschlossen werden soll, hat dies viele Prozesse gewissermaßen lahmgelegt", sagte er.

Neben Stromanschlüssen sorgen auch Lieferengpässe bei Gasturbinen und Transformatoren für Verzögerungen.

KI-Wettrennen treibt Ausgaben auf Rekordniveau

Microsoft, Alphabet, Meta und Amazon investierten im vergangenen Jahr zusammen rund 410 Milliarden US-Dollar. Für dieses Jahr erwarten Analysten Ausgaben von mehr als 670 Milliarden US-Dollar.

Alphabet begründete die geplante Kapitalaufnahme ausdrücklich mit den steigenden Anforderungen durch Künstliche Intelligenz. Die Ankündigung überraschte jedoch viele Marktteilnehmer. Analyst Michael Nathanson von MoffettNathanson verwies darauf, dass Alphabet bislang bevorzugt Fremdkapital aufgenommen habe.

"Die Tatsache, dass sie Eigenkapital beschaffen mussten, lässt einen wirklich darüber nachdenken, wie hoch der Investitionsbedarf in den nächsten Jahren sein wird", sagte Nathanson.

Investoren bleiben gelassen

Die Alphabet-Aktie verlor nach der Ankündigung knapp 4 Prozent und büßte innerhalb von drei Handelstagen rund 340 Milliarden US-Dollar an Börsenwert ein. Dennoch blieb die Stimmung am Technologiesektor insgesamt positiv. Die anhaltende KI-Euphorie treibt viele Technologiewerte weiter auf Rekordstände.

Der Fall Google zeigt jedoch, dass der nächste Abschnitt des KI-Booms nicht allein von Finanzkraft abhängt. Entscheidend wird sein, wer ausreichend Energie, Netzkapazitäten und Infrastruktur sichern kann.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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