Conviction List
Das sind die Lieblingsaktien von Goldman
Goldman Sachs nimmt vier neue Aktien in seine Conviction List für Juni auf – darunter Tyson Foods und Block.
- Goldman Sachs nimmt vier Aktien in die Liste auf
- Tyson Foods mit breitem Portfolio und Gewinnplus
- Block auf Erholungskurs TPG trotz Verlust attraktiv
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Goldman Sachs hat vier neue Aktien in seine Juni-Ausgabe der "Conviction List – Directors’ Cut" aufgenommen. Dabei handelt es sich um besonders überzeugende Kaufempfehlungen der Investmentbank. Neu auf der Liste stehen neben Tyson Foods und Block auch Casella Waste Systems und TPG.
Im Gegenzug wurden Ares Management, Wynn Resorts und Kontoor Brands von der Liste gestrichen. Das Portfolio umfasst nun insgesamt 21 Aktien, die Goldman Sachs als seine aussichtsreichsten und fundamental stärksten Kaufideen im US-Aktienuniversum betrachtet.
Tyson Foods
Goldman Sachs nahm den Fleischverarbeiter Tyson Foods in die Liste auf und lobte insbesondere dessen "diversifiziertes Portfolio mit starker Ausrichtung auf den derzeit attraktivsten Bereich der Lebensmittelbranche."
Die Analysten schreiben: "Wir erwarten weiteres Gewinnwachstum bei TSN – dem größten Fleischverarbeiter und -vermarkter der USA. Treiber sind das breit aufgestellte Portfolio, zusätzliche Margenverbesserungen durch laufende operative Optimierungen, eine starke Nachfrageentwicklung sowie eine insgesamt bessere Umsetzung der Unternehmensstrategie."
Die Aktie von Tyson Foods hat seit Jahresbeginn knapp 3 Prozent zugelegt. Das Kursziel von Goldman Sachs liegt bei 81 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 33 Prozent entspricht.
Tyson Foods wird derzeit von 15 Analysten bewertet. Der Konsens liegt bei Halten, das durchschnittliche Kursziel der Wall Street Analysten liegt bei 72,20 US-Dollar.
Block
Auch der Fintech-Konzern Block zählt zu den Favoriten von Goldman Sachs.
Die Aktie ist im Jahr 2026 bereits um rund 19 Prozent gestiegen. Goldman sieht das Papier bei 95 US-Dollar, was einem weiteren Kurspotenzial von rund 25 Prozent entspricht.
Die Analysten beschreiben das Unternehmen so: "Als Muttergesellschaft von Square und Cash App gehört Block zu den führenden Neobanken- und Zahlungsplattformen für Privatkunden in den USA. Das Unternehmen befindet sich auf dem Weg zu einer höheren Profitabilität."
Goldman Sachs erwartet, dass das Gewinnwachstum je Aktie sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr die Aktie weiter antreiben könnte.
Das durchschnittliche Kursziel der Wall Street Analysten für die Aktie von Block liegt bei 89,26 US-Dollar. Das Konsens-Rating liegt bei Buy.
TPG
Ebenfalls neu auf der Conviction List ist die Beteiligungsgesellschaft TPG. Und das, obwohl die Aktie hat im laufenden Jahr rund 32 Prozent verloren hat.
Goldman hebt insbesondere die "nachhaltige Wachstumsplattform bei gleichzeitig attraktiver Bewertung" hervor.
Goldman meint: "Die Private-Equity-, Private-Credit- und die wiedererstarkenden Immobilienfonds von TPG wachsen wesentlich schneller als der Branchendurchschnitt, da die Leistung des Unternehmens im oberen Quartil liegt und dadurch Marktanteile gewonnen werden."
Das Kursziel von Goldman Sachs für TPG beträgt 61 US-Dollar und liegt damit rund 43 Prozent über dem letzten Schlusskurs.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion