Das sind die Lieblingsaktien von Goldman

Im Gegenzug wurden Ares Management, Wynn Resorts und Kontoor Brands von der Liste gestrichen. Das Portfolio umfasst nun insgesamt 21 Aktien, die Goldman Sachs als seine aussichtsreichsten und fundamental stärksten Kaufideen im US-Aktienuniversum betrachtet.

Goldman Sachs hat vier neue Aktien in seine Juni-Ausgabe der "Conviction List – Directors’ Cut" aufgenommen. Dabei handelt es sich um besonders überzeugende Kaufempfehlungen der Investmentbank. Neu auf der Liste stehen neben Tyson Foods und Block auch Casella Waste Systems und TPG.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Goldman Sachs nahm den Fleischverarbeiter Tyson Foods in die Liste auf und lobte insbesondere dessen "diversifiziertes Portfolio mit starker Ausrichtung auf den derzeit attraktivsten Bereich der Lebensmittelbranche."

Die Analysten schreiben: "Wir erwarten weiteres Gewinnwachstum bei TSN – dem größten Fleischverarbeiter und -vermarkter der USA. Treiber sind das breit aufgestellte Portfolio, zusätzliche Margenverbesserungen durch laufende operative Optimierungen, eine starke Nachfrageentwicklung sowie eine insgesamt bessere Umsetzung der Unternehmensstrategie."

Die Aktie von Tyson Foods hat seit Jahresbeginn knapp 3 Prozent zugelegt. Das Kursziel von Goldman Sachs liegt bei 81 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 33 Prozent entspricht.

Tyson Foods wird derzeit von 15 Analysten bewertet. Der Konsens liegt bei Halten, das durchschnittliche Kursziel der Wall Street Analysten liegt bei 72,20 US-Dollar.

Auch der Fintech-Konzern Block zählt zu den Favoriten von Goldman Sachs.

Die Aktie ist im Jahr 2026 bereits um rund 19 Prozent gestiegen. Goldman sieht das Papier bei 95 US-Dollar, was einem weiteren Kurspotenzial von rund 25 Prozent entspricht.

Die Analysten beschreiben das Unternehmen so: "Als Muttergesellschaft von Square und Cash App gehört Block zu den führenden Neobanken- und Zahlungsplattformen für Privatkunden in den USA. Das Unternehmen befindet sich auf dem Weg zu einer höheren Profitabilität."

Goldman Sachs erwartet, dass das Gewinnwachstum je Aktie sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr die Aktie weiter antreiben könnte.

Das durchschnittliche Kursziel der Wall Street Analysten für die Aktie von Block liegt bei 89,26 US-Dollar. Das Konsens-Rating liegt bei Buy.

Ebenfalls neu auf der Conviction List ist die Beteiligungsgesellschaft TPG. Und das, obwohl die Aktie hat im laufenden Jahr rund 32 Prozent verloren hat.

Goldman hebt insbesondere die "nachhaltige Wachstumsplattform bei gleichzeitig attraktiver Bewertung" hervor.

Goldman meint: "Die Private-Equity-, Private-Credit- und die wiedererstarkenden Immobilienfonds von TPG wachsen wesentlich schneller als der Branchendurchschnitt, da die Leistung des Unternehmens im oberen Quartil liegt und dadurch Marktanteile gewonnen werden."

Das Kursziel von Goldman Sachs für TPG beträgt 61 US-Dollar und liegt damit rund 43 Prozent über dem letzten Schlusskurs.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 54,26 $ , was einem Rückgang von -9,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer