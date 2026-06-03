Börsen Update
Börsen Update Europa - 03.06. - TecDAX schwach -1,00 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht bei 24.910,01 PKT und verliert bisher -0,77 %.
Top-Werte: Zalando +3,24 %, RWE +3,14 %, Siemens Energy +1,82 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -2,71 %, Mercedes-Benz Group -2,65 %, Heidelberg Materials -2,62 %
Der MDAX steht bei 32.829,54 PKT und verliert bisher -0,48 %.
Top-Werte: Redcare Pharmacy +10,48 %, Delivery Hero +3,40 %, AIXTRON +2,79 %
Flop-Werte: Schaeffler -3,72 %, Stroeer -3,50 %, CTS Eventim -3,13 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:29) bei 4.200,65 PKT und fällt um -1,00 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +6,25 %, AIXTRON +2,79 %, Jenoptik +0,81 %
Flop-Werte: TeamViewer -4,27 %, CANCOM SE -2,79 %, Deutsche Telekom -2,71 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 6.075,57 PKT und verliert bisher -0,40 %.
Top-Werte: Inditex +3,13 %, Air Liquide +1,96 %, Siemens Energy +1,82 %
Flop-Werte: Prosus Registered (N) -3,75 %, Deutsche Telekom -2,71 %, Mercedes-Benz Group -2,65 %
Der ATX steht aktuell (13:59:29) bei 6.122,55 PKT und fällt um -0,54 %.
Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,88 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,69 %, Verbund Akt.(A) +1,67 %
Flop-Werte: Erste Group Bank -1,51 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,42 %, DO & CO -1,39 %
Der SMI steht bei 13.178,33 PKT und verliert bisher -0,90 %.
Top-Werte: Geberit +0,89 %, Swiss Re -0,10 %, Alcon -0,20 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -17,15 %, Lonza Group -2,17 %, Zurich Insurance Group -1,84 %
Der CAC 40 steht bei 8.187,38 PKT und verliert bisher -0,24 %.
Top-Werte: Air Liquide +1,96 %, Veolia Environnement +1,71 %, Publicis Groupe +1,52 %
Flop-Werte: Stellantis -3,09 %, Renault -1,94 %, Schneider Electric -1,91 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.133,11 PKT und verliert bisher -0,47 %.
Top-Werte: Alfa Laval +1,17 %, SSAB Registered (A) +0,94 %, Getinge (B) +0,44 %
Flop-Werte: AstraZeneca -2,54 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,26 %, Volvo Registered (B) -1,01 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.900,00 PKT und fällt um -0,51 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +1,60 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,39 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,13 %
Flop-Werte: Public Power -1,67 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,08 %, Coca-Cola HBC -0,92 %
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