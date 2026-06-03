🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBlackstone AktievorwärtsNachrichten zu Blackstone

    Besonders beachtet!

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Blackstone Aktie im freien Fall - -6,92 % - 03.06.2026

    Am 03.06.2026 ist die Blackstone Aktie, bisher, um -6,92 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Blackstone Aktie.

    Besonders beachtet! - Blackstone Aktie im freien Fall - -6,92 % - 03.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Blackstone ist ein führender globaler Investmentmanager, spezialisiert auf Private Equity, Immobilien und Kreditmärkte, mit über 900 Mrd. USD verwaltetem Vermögen. Hauptkonkurrenten sind KKR und Carlyle. Blackstones Stärke liegt in Diversifikation und globaler Reichweite.

    Blackstone aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 03.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Blackstone Aktie. Mit einer Performance von -6,92 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Blackstone Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,89 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,92 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    8.117,75€
    Basispreis
    4,43
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7.105,31€
    Basispreis
    4,37
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Blackstone-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +1,24 % zu Buche.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -24,75 % verloren.

    Während Blackstone deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,21 %. Damit gehört Blackstone heute zu den auffälligeren Werten.

    Blackstone Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,06 %
    1 Monat -14,27 %
    3 Monate +1,24 %
    1 Jahr -18,68 %
    Stand: 03.06.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Blackstone Aktie

    Es gibt 743 Mio. Blackstone Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,02 Mrd.EUR € wert.

    Blackstone Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Blackstone Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Blackstone Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Blackstone

    -5,40 %
    -8,72 %
    -13,19 %
    +0,91 %
    -19,38 %
    +20,00 %
    +29,50 %
    +310,06 %
    +254,57 %
    ISIN:US09260D1072WKN:A2PM4W
    Blackstone direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Blackstone Aktie im freien Fall - -6,92 % - 03.06.2026 Am 03.06.2026 ist die Blackstone Aktie, bisher, um -6,92 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Blackstone Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     