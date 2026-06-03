Blackstone Aktie im freien Fall - -6,92 % - 03.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Blackstone Aktie. Mit einer Performance von -6,92 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Blackstone Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,89 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,92 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Blackstone ist ein führender globaler Investmentmanager, spezialisiert auf Private Equity, Immobilien und Kreditmärkte, mit über 900 Mrd. USD verwaltetem Vermögen. Hauptkonkurrenten sind KKR und Carlyle. Blackstones Stärke liegt in Diversifikation und globaler Reichweite.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Blackstone-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +1,24 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -24,75 % verloren.

Während Blackstone deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,21 %. Damit gehört Blackstone heute zu den auffälligeren Werten.

Blackstone Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,06 % 1 Monat -14,27 % 3 Monate +1,24 % 1 Jahr -18,68 %

Informationen zur Blackstone Aktie

Stand: 03.06.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 743 Mio. Blackstone Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,02 Mrd.EUR € wert.

Blackstone Aktie jetzt kaufen?

Ob die Blackstone Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Blackstone Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.