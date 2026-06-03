Diese Space-Aktie stieg über 1.200 % – und könnte jetzt um 99 % crashen

Auslöser der extremen Kursbewegungen war eine neue Strategieoffensive des Unternehmens rund um Mondwirtschaft, Quantencomputing und KI-Infrastruktur. Astrotech kündigte an, künftig Möglichkeiten in Bereichen wie Mondbergbau, Helium-3, Silizium-28, Halbleiterfertigung und autonomer Infrastruktur auf dem Mond prüfen zu wollen. Das Unternehmen will sich damit frühzeitig für potenzielle Chancen rund um das Artemis-Programm der NASA und kommerzielle Mondmissionen positionieren.

Astrotech erlebt derzeit eine der spektakulärsten und zugleich umstrittensten Börsenrallyes des Jahres. Die Aktie war 2026 zeitweise um mehr als 1.200 Prozent gestiegen und steuerte damit auf das beste Jahr seit 1997 zu. Doch nach dem jüngsten Höhenflug gerät die Rallye nun erstmals stärker unter Druck: Am Mittwoch verliert die Aktie vorbörslich mehr als 10 Prozent.

CEO Thomas Pickens erklärte, der Mond könne durch Regolith-Abbau, Quantencomputing-Lösungen und autonome Fertigungsinfrastruktur "einen einzigartigen langfristigen Wert bieten". Zusätzliche Fantasie erhielt die Aktie zuletzt durch die anhaltende Euphorie rund um Weltraumtechnologie und Spekulationen über einen möglichen Börsengang von SpaceX, der das Unternehmen von Elon Musk mit bis zu 1,8 Billionen US-Dollar bewerten könnte.

Gleichzeitig wächst jedoch die Kritik an der Bewertung und den Fundamentaldaten von Astrotech. Die Shortseller von Fugazi Research bezeichneten die Aktie als "grundsätzlich nicht investierbar" und warnten vor einem möglichen Kursverlust von 99 Prozent. Der Bericht argumentiert, dass die Rallye vor allem von Momentum und Spekulation getragen werde — nicht von operativen Fortschritten.



Tatsächlich erwirtschaftet Astrotech laut Fugazi aktuell nur einen annualisierten Umsatz von rund 1,05 Millionen US-Dollar, verbrennt jedoch fast 14,9 Millionen US-Dollar pro Jahr. Zudem warnte die Firma vor möglicher Verwässerung durch Vorzugsaktien und kritisierte die Unternehmensführung rund um CEO Thomas Pickens scharf.

Besonders Auffällig: Fugazi bezeichnete die neue Mondinitiative als den bereits sechsten strategischen Kurswechsel seit 2018. Zu den früheren Schwerpunkten zählten unter anderem Luft- und Raumfahrt, Flughafensicherheit und Atemtests zur Erkennung von Corona-Infektionen.

Trotz der massiven Warnungen kaufen viele Privatanleger die Aktie weiter aggressiv. Die Euphorie rund um Weltraumtechnologie, KI-Infrastruktur und mögliche Short-Squeeze-Spekulationen sorgt weiterhin für extreme Schwankungen bei der Aktie.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Astrotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,64 % und einem Kurs von 40,60EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.





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