SKINCEUTICALS WIRD OFFIZIELLER HAUTPFLEGEPARTNER DER SCUDERIA FERRARI HP

NEW YORK, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- SkinCeuticals , die weltweit führende Marke für medizinisch-ästhetische Hautpflege, beschreitet einen neuen Weg und wird offizieller Partner der Scuderia Ferrari HP, dem legendären Formel-1-Rennstall. Die mehrjährige Partnerschaft, die die erste Hautpflegepartnerschaft der Scuderia Ferrari HP darstellt, wird zwei Marken zusammenbringen, die durch ein gemeinsames Engagement für Leistung, Innovation und ein unermüdliches Streben nach Spitzenleistungen verbunden sind.

Auf der Grundlage jahrzehntelanger Forschung im Bereich der Antioxidantien hat sich SkinCeuticals als weltweite Nummer 1 in der medizinisch-ästhetischen Hautpflege etabliert. Mit klinischem Fachwissen bietet SkinCeuticals Lösungen, die sich nahtlos in die fortschrittlichsten ästhetischen Verfahren integrieren lassen, um die Haut zu verändern und professionelle Ergebnisse zu schützen. Diese Partnerschaft bringt zwei Pioniere auf ihren jeweiligen Gebieten zusammen - das technische Fachwissen der Scuderia Ferrari HP und die Hautpflegewissenschaft von SkinCeuticals - denn in einem Umfeld, in dem viel auf dem Spiel steht, ist Präzision auf jeder Ebene gefragt.

„Wir sind stolz darauf, mit der Scuderia Ferrari HP zusammenzuarbeiten, einer Ikone der Performance und einer der einflussreichsten Marken der Welt. Diese Partnerschaft ist ein aufregender Moment für SkinCeuticals, da wir die Marke in neue kulturelle Bereiche ausdehnen, die die Werte widerspiegeln, für die wir immer gestanden haben - medizinische Optimierung, bahnbrechende Innovation und die Schönheit von Hochleistung", sagte Julien Chardon, Global Brand President von SkinCeuticals.

Diese umfassende Initiative wird mit einer globalen Kampagne gestartet, die die Formel-1-Saison begleitet und leistungsorientierte Hautpflege-Enthusiasten und Fans der Scuderia Ferrari HP auf allen wichtigen Plattformen erreicht. Während der mehrjährigen Kampagne wird SkinCeuticals diese Partnerschaft durch wirkungsvolles Storytelling, erstklassige Hospitality-Erlebnisse und exklusive Vor-Ort-Aktivitäten bei ausgewählten Grand-Prix-Rennen weltweit zum Leben erwecken und die Produkt- und klinische Identität der Marke in die Welt der Formel 1 bringen.