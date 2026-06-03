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    Vorteile für KMU und Ein-Personen-Unternehmen

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    MINISFORUM stellt auf der COMPUTEX 2026 private AI Agent NAS-Ökosysteme vor

    Neue, leistungsstarke AI Agent NAS-Geräte ermöglichen es KMUs und Ein-Personen-Unternehmen, lokalisierte, multitaskingfähige AI Agent-Workflows einzusetzen.

    TAIPEH, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- MINISFORUM, ein weltweit tätiger Anbieter von Edge-Computing-Lösungen und Systemintegrator, präsentierte auf der COMPUTEX 2026 sein fortschrittliches Hardware-Software-Ökosystem. Im Rahmen einer umfassenden Umstellung auf eine spezielle AI Agent NAS-Architektur (Network-Attached Storage) stellte das Unternehmen seine neue Generation dezentraler Edge-KI-Geräte vor, die speziell auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Ein-Personen-Unternehmen (One-Person Companies, OPCs) zugeschnitten sind. Angeführt vom leistungsstarken AI Agent NAS N5 MAX und dem geräuscharmen All-Flash NAS S5 bietet diese Produktreihe die entscheidende lokale Rechenleistung, den Hochgeschwindigkeitsspeicher und die erstklassige Netzwerkausstattung, die erforderlich sind, um private AI Agents ohne die Kosten für ein Cloud-Abonnement zu betreiben. Um den N5 MAX und den All-Flash S5 in Aktion zu erleben, sind die Besucher der COMPUTEX 2026 herzlich eingeladen, an einer Live-Demonstration teilzunehmen, die vom renommierten Tech-Influencer M. Brandon Lee (@thisistechtoday) moderiert wird.

    „Mit dem neuen N5 MAX und dem All-Flash S5 haben wir leistungsstarke Hardware mit unserem selbst entwickelten MinisCloud-Betriebssystem kombiniert, um Anwendern private, unternehmensgerechte Intelligenz zur Verfügung zu stellen, die von Grund auf unter Berücksichtigung des Datenschutzes entwickelt wurde", sagte Emily Yeh, Leiterin der Abteilung für Marke und Marketing bei MINISFORUM. „Durch die Kombination von Silizium der nächsten Generation mit spezialisierten NPU-Engines bieten wir kleinen und mittleren Unternehmen sowie öffentlichen Einrichtungen kompakte und dennoch leistungsstarke Plattformen, die eine automatisierte Datenanalyse ermöglichen. Diese Plattformen werden vollständig vor Ort aufgebaut und arbeiten mit mehreren AI Agents zusammen, wodurch effizientere Arbeitsabläufe ermöglicht werden."

    Das Ausstellungsprogramm auf der COMPUTEX 2026

    1. AI Agent NAS N5 MAX: Das Flaggschiff unter den privaten Datenhubs für lokalisierte KI

    Der N5 MAX ist das Flaggschiff unter den All-in-One-NAS-Geräten von MINISFORUM und vereint Speicher mit hoher Kapazität, leistungsstarke Rechenleistung sowie umfassenden lokalen Datenschutz für Wissenszentren von KMU und lokale Rechenzentren.

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    PR Newswire (dt.)
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