Ist es wieder 1987?
Diese KI-Rallye erinnert an die Zeit vor dem Schwarzen Montag
Der S&P 500 hat in nur zwei Monaten über 16 Prozent zugelegt. Ein ähnliches Tempo gab es außerhalb von Rezessionen zuletzt 1987. Genau diese Parallelen machen der Deutschen Bank jetzt Sorgen.
- S&P 500 stieg in zwei Monaten um über 16 Prozent
- Parallele zu 1987 weckt Sorgen bei Strategen
- KI- und Tech-Rallye treibt Markt, Risiken steigen
- Report: Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Rallye an der Wall Street nimmt inzwischen ein Tempo an, das selbst erfahrene Strategen alarmiert. Laut einer Analyse der Deutsche Bank stieg der S&P 500 allein im April und Mai um mehr als 16 Prozent. Seit dem Zweiten Weltkrieg kam ein derart starker Zwei-Monats-Anstieg außerhalb von Rezessionen nur ein einziges weiteres Mal vor: 1987 — wenige Monate vor dem Schwarzen Montag.
Damals war der Markt zunächst ebenfalls von Euphorie und einer immer aggressiveren Jagd nach Rendite getrieben worden. Anfang 1987 legte der S&P 500 in kurzer Zeit massiv zu, bevor die Rallye abrupt kollabierte. Im Oktober verlor der Index schließlich an nur einem Handelstag mehr als 20 Prozent. Genau diese historische Parallele sorgt nun bei vielen Strategen für Unruhe.
"Das Tempo der Rallye widerspricht nun allen jüngsten Präzedenzfällen für eine Wirtschaft, die sich nicht gerade aus einer Rezession erholt", schrieb Deutsche-Bank-Stratege Henry Allen. Tatsächlich sendet der Markt derzeit zunehmend widersprüchliche Signale. Während Anleger bei großen KI- und Tech-Aktien immer aggressiver zugreifen, warnen andere Bereiche der Finanzmärkte bereits vor steigenden Risiken.
Besonders auffällig ist die wachsende Diskrepanz zwischen Aktien- und Anleihemärkten. Während der S&P 500 immer neue Rekorde erreicht, bleiben die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen eng an die Ölpreise und die geopolitischen Spannungen rund um die Straße von Hormus gekoppelt. Gleichzeitig verschlechtert sich die Lage vieler US-Verbraucher. Die Sparquote fiel zuletzt auf nur noch 2,6 Prozent — ein Niveau, das zuvor nur kurz vor der Finanzkrise 2008 und während des Inflationsschocks 2022 erreicht wurde. Auch die Verbraucherstimmung der University of Michigan sackte zuletzt deutlich ab.
Trotzdem dominiert an der Wall Street weiter die Euphorie rund um künstliche Intelligenz. Vor allem große Halbleiter- und KI-Aktien treiben die Rallye immer weiter an. Unternehmen wie Nvidia, Micron Technology und Marvell Technology profitieren massiv vom KI-Boom und den Erwartungen an neue Milliardenmärkte rund um Rechenzentren und Infrastruktur.
Genau diese Mischung aus Rekordjagd, KI-Euphorie und wachsender Sorglosigkeit erinnert Strategen nun zunehmend an frühere Marktübertreibungen. Barclays-Stratege Stefano Pascale warnte zuletzt bereits: "Die Risiken für einen Rückgang nehmen zu."
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion