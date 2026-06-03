🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kosten für Bahngleise zum Fehmarnbelt steigen deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Hinterlandanbindung wird für Steuerzahler teurer
    • Kostenprognose stieg auf rund 10,7 Milliarden Euro
    • Schleppender Schienenausbau droht Staus und Verschleiß
    Kosten für Bahngleise zum Fehmarnbelt steigen deutlich
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN/KIEL (dpa-AFX) - Der Bau der sogenannten Hinterlandanbindung des Ostseetunnels zwischen Fehmarn und der dänischen Insel Lolland kommt die Steuerzahlenden deutlich teurer zu stehen als bislang geplant. Dass es zwischenzeitlich zu Kostensteigerungen gekommen ist, sei unstrittig, sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums.

    Zuvor hatte das "Flensburger Tageblatt" unter Berufung auf einen Vermerk des Bundesrechnungshofes berichtet, dass für die Gleise zum Tunnel nun mit Kosten von 10,7 Milliarden Euro gerechnet wird. Im November hieß es nach Angaben von Teilnehmenden einer Sitzung des Haushaltsausschusses noch, Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) erwarte Kosten von 8,1 Milliarden Euro.

    Die Sprecherin des Bundesrechnungshofes erklärte, dass der entsprechende Bericht als Verschlusssache eingestuft ist und erst nach abschließender parlamentarischer Beratung zugänglich gemacht würde.

    Wirtschaftsminister Madsen: "Zurückrudern" nicht möglich

    "Eine unfassbare Summe", betonte der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). Eine Verdreifachung der Kosten sei untragbar. "Das muss schlanker und schneller gehen." Gleichzeitig werde aber auch deutlich, wie wichtig diese Infrastruktur für das Land ist - aber für den deutschen Staat und die Bahn sei das "ein Schlag ins Gesicht".

    Ein "Zurückrudern" ist aus Sicht des Ministers allerdings nicht möglich. "Die Dänen legen ja schon munter Elemente in den Belt rein, dann können wir denen ja nicht mitteilen, wir haben uns das überlegt, wir machen doch nicht mit", führte er aus. Man sei quasi zur Umsetzung verdammt - doch müsse man im Nachgang schauen, wie die Prozesse in Deutschland umgesetzt würden.

    Deutliche Kostensteigerungen

    Bereits bekannt sind deutliche Kostensteigerungen für den geplanten Sundtunnel zwischen dem schleswig-holsteinischen Festland und Fehmarn. Ursprünglich hatte die Bahn die Kosten für einen Ersatzbau am Fehmarnsund mit 714 Millionen Euro beziffert. Mittlerweile hat die deutsche Infrastrukturgesellschaft Deges die Tunnelkosten jedoch mit 2,306 Milliarden Euro angegeben. Die aus den 1960er Jahren stammende Sundbrücke mit lediglich einem Fahrstreifen je Richtung und einem Bahngleis soll für Fußgänger, Radfahrer und langsame Fahrzeuge erhalten bleiben.

    Den Planungen zufolge soll der Fehmarnbelttunnel ab 2029 die deutsche Ostseeinsel Fehmarn und die dänische Insel Lolland verbinden. Der Bau des 18 Kilometer langen Eisenbahn- und Autotunnels läuft bereits. Doch dieser liegt laut Projektgesellschaft mindestens zwei Jahre hinter dem Zeitplan. Auch Deutschland rechnet damit, dass sich der Bau der Hinterlandanbindung über 2029 hinaus verzögern wird.

    Piechotta: Schleppender Schienenausbau im Norden kein Einzelfall

    Die grüne Haushaltspolitikerin Paula Piechotta forderte das Bundesverkehrsministerium auf, Lösungen für eine schnellere und wirtschaftlichere deutsche Schienenanbindung an die Fehmarnbeltquerung vorzulegen. "Ein "Weiter-So" mit der deutschen Langsamkeit beim Schienenausbau wird Dauerstaus und zusätzlichen Verschleiß der Autobahnen und Bundesstraßen zwischen Fehmarn und Hamburg nach sich ziehen", erklärte sie der Deutschen Presse-Agentur.

    Zudem sei der schleppende Schienenausbau im Norden kein Einzelfall. Das Bundesverkehrsministerium müsse etwa auch bei der Planung des Brenner-Zulaufs den Stillstand beenden. Piechotta betonte: "Die Anrainer Deutschlands sind nicht länger bereit, Lärm, Gestank und bröckelnde Brücken aufgrund wachsenden Straßenverkehrs hinzunehmen, weil der Bundesregierung der politische Wille für den zügigen Ausbau der Schiene fehlt."/xil/hoe/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Kosten für Bahngleise zum Fehmarnbelt steigen deutlich Der Bau der sogenannten Hinterlandanbindung des Ostseetunnels zwischen Fehmarn und der dänischen Insel Lolland kommt die Steuerzahlenden deutlich teurer zu stehen als bislang geplant. Dass es zwischenzeitlich zu Kostensteigerungen gekommen ist, sei …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     