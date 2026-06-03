Aktien New York Ausblick
Kurse trotzen Konfliktverschärfung im Nahen Osten
- US-Märkte bleiben nahe Rekord trotz Spannungen und Öl
- Nasdaq 100 Aussicht auf Rekord und Tech-Börsengänge
- Trump-Zolldrohungen bergen Risiko, Anleger gelassen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften sich zur Wochenmitte zunächst weitgehend auf ihrem Rekordniveau behaupten - trotz zunehmender Spannungen zwischen USA und Iran, weiter anziehender Ölpreise und neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump. Dass Amerikas Privatwirtschaft dem Dienstleister ADP zufolge im Mai ein wenig mehr neue Stellen geschaffen hat als prognostiziert, sorgte nur für einen kleinen Stimmungsdämpfer. Am Freitag steht der Arbeitsmarktbericht der Regierung an, der wegen seiner Bedeutung für die US-Geldpolitik viel Beachtung findet.
Beim dank der Halbleiter-Hausse stark gelaufenen Nasdaq 100 ist am Mittwoch sogar eine weitere Bestmarke möglich: Der Broker IG taxierte den technologielastigen Auswahlindex eine Stunde vor Handelsbeginn 0,1 Prozent höher auf 30.698 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial wird hingegen 0,3 Prozent im Minus bei 51.132 Punkten erwartet.
Obwohl die USA und der Iran über eine Verlängerung der seit knapp zwei Monaten geltenden Waffenruhe verhandeln, lieferten sich beide Seiten schwere Feuergefechte. Dennoch sehen Marktexperten wie etwa Amanda Lyons von der US-Investmentfirma Energy Group Capital noch Spielraum für weiter steigende Aktienkurse.
Als Treibstoff im schon stark gelaufenen Technologiesektor dürften mögliche Rekord-Börsengänge mehrerer Tech-Riesen in den kommenden Monaten dienen. Neben dem Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk wollen auch die KI-Firma Anthropic und deren Konkurrentin OpenAI, die hinter dem Chatbot ChatGPT steht, den Sprung auf das Parkett wagen. Dies sei ein starker Vertrauensindikator für die Märkte, betonte Nataliia Lipikhina, die die Aktienstrategie für die EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) bei JPMorgan Private Bank verantwortet.
Dass Trump insgesamt 60 Ländern mit neuen Zöllen droht, weil diese Importe von Produkten aus mutmaßlicher Zwangsarbeit nicht verhinderten oder bestehende Importverbote nicht genügend überprüften, beinhalte zwar Risiken für die Märkte, so die Expertin. "Aber die Anleger haben aus dem letzten Jahr ein Drehbuch dafür, wie sich die Lage entwickeln könnte. Die entscheidende Frage ist, wie viel von den Kosten die Unternehmen weitergeben können."
Bei Marvell Technology hält die Euphorie zur Wochenmitte an. Die Aktien des Halbleiterkonzerns, den Nvidia-Chef Jensen Huang vortags als "nächstes Billionen-Dollar-Unternehmen" bezeichnet hatte, knüpften mit vorbörslich plus 11 Prozent an den Kurssprung vom Vortag an. Damit dürfte sich ihre Rekordjagd fortsetzen. Auch bei einigen Branchenkollegen wie Micron und Broadcom zeichnen sich weitere Gewinne ab. Broadcom berichtet nach Handelsende über das vergangene Quartal. Für die Titel von Intel und AMD, die zu Wochenbeginn unter dem angekündigten Einstieg des KI-Chip-Riesen Nvidia in das Geschäft mit PC-Hauptprozessoren gelitten hatten, sollte es ebenfalls bergauf gehen.
Dagegen drohen den Aktien von Palo Alto Networks nach ihrer Rekordjagd mit minus 3,5 Prozent weitere Gewinnmitnahmen. Das IT-Sicherheitsunternehmen hatte am Dienstag nach Börsenschluss mit einem angehobenen Gewinnausblick auf das laufende Quartal positiv überrascht. Es untermauerte damit die anhaltende Nachfrage nach seinen Produkten - auch wegen Sorgen über Bedrohungen durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Etliche Analysten hoben daraufhin ihre Kursziele für die Aktien an.
Die Titel von Gamestop sprangen vorbörslich um 10 Prozent hoch. Der Videospiele-Händler konnte im vergangenen Quartal seinen Umsatz deutlich steigern und berichtete einen Rekordgewinn. Zudem will er eigene Aktien im Wert von 2 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Jüngst hatte das Unternehmen mit einem gescheiterten Übernahmeversuch der deutlich größeren Online-Handelsplattform Ebay Schlagzeilen gemacht.
Die Aktien von Sherwin-Williams steuern nach dem Rückgang der vergangenen Tage mit plus 3,6 Prozent auf eine Stabilisierung zu. Der Lack- und Farbenhersteller und sein japanischer Branchenkollege Nippon Paint Holdings gaben ihre Pläne für eine Übernahme von Akzo Nobel wegen des Widerstands der Niederländer auf./gl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Marvell Technology Aktie
Die Marvell Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 93,69 auf Tradegate (03. Juni 2026, 13:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Marvell Technology Aktie um +56,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +103,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Marvell Technology bezifferte sich zuletzt auf 241,35 Mrd..
Marvell Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,2400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1200 %.
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Moin, einen sonnigen Tag zusammen!
Gerade markieren meine beiden Depots mal wieder ein ATH, wie viele es in diesem Jahr schon waren kann ich nicht sagen, es läuft gut.
Vom Depotvolumen her bin ich aktuell über dem Level, dass ich vor den Verkäufen für das Haus hatte, irre. Im letzten Jahr komme ich inkl. der Neuerwerbungen (ex Hauskapital) auf eine super Rendite von 14,8 %. Ohne neue Investitionen wären es ca. 10% gewesen, auch ordentlich. Genau ausrechnen kann und will ich das gar nicht.
Sonderthemen:
Alphabet: Nachdem letzte Jahr Alphabet für einen KI-Verlierer erklärt wurde, ist die Aktie massiv angestiegen. Das freut mich sehr, da diese Aktie auch in den Depots meiner Kinder liegt. (ich hatte zu einem günstigen Zeitpunkt zugeschlagen und habe das auch hier im Forum von Alphabet gepostet) Vom KI-Verlierer hat die Story komplett gedreht und man geht nun davon aus das Gemini ganz vorne mitspielen kann. Meine eigenen Tests bestätigen die Brillanz von Gemini.
PayPal: Tja was soll ich sagen. Mein Investment Case ist voll nach hinten los gegangen. Alex Chris ist leider nicht mehr CEO und die ganzen Zukunftsaussichtigen und Planungen sind hinfällig. Meine Position und sehr groß und ordentlich (aber verkraftbar) im Minus. Ich werden halten und die kommenden 2 Jahre abwarten was passiert. Meine aktuelle Einschätzung ist, dass im Bereich der Zahlungsdienstleisten einfach viel zu viele Unternehmen aktiv sind, und ständig neue dazu kommen. PayPal verdient richtig gut Geld, ist aber einem sehr intensiven Wettbewerb ausgesetzt. Es können nicht alle stark wachsen. Jetzt mit der Banklizenz muss man sehen was passiert. Eigentlich müsste Paypal Firmen wie Visa und Mastercard direkt angreifen können und in der Lage sein, dieses Geschäft zu disruptieren. Das sind Dinosaurier gegen Formel 1 Renner… das muss Paypal gewinnen können- Das Potential ist weiterhin gigantisch, aber es fehlt eine klare Strategie dieses Angriff auch umzusetzen. Im schlimmsten Fall dauert es noch viele Jahre in intensivem Wettbewerb und am Ende gibt es nur verlierer. Ich hoffe das es vorher eine Marktbereinigung gibt und das diverse Anbieter, die Verluste schreiben, aus dem Markt ausscheiden.
Palo Alto: ich hatte Aktien der israelischen Power-Firma Cyberark. Diese wurde von Palo Alto übernommen. Aus dem Grund hat sich meine Position in Palo Alto noch mal vergrößert. Auf die Barkomponente der Transaktion warte ich seit fast 3 Monaten. Ergebnis keine Cyberark mehr: schade den ich lag 450% vorne, dafür Palo Alto… da liege ich 800% vorne auch nicht so schlecht.
Software-Aktien: In den letzten Monaten gab es Softwareaktien zu attraktiver Bewertung. Sektor-Übergreifend wird hier ein Umsatzverlust eingepreist, der durch KI entsteht. In den Bilanzen ist davon aber nichts zu sehen. Ich gehe davon aus, dass dies eine sehr gute Gelegenheit darstellt in Spitzenunternehmen einzusteigen. Ähnlich wie der Markt bei Alphabet falsch lag, liegt er meiner Meinung nach auch bei Software und SaaS-Plattformen falsch. Aus dieser Überzeugung heraus habe ich Aktien von Monday.com, Service Now und Adobe erworben. Für meine Kinder habe ich Nemetschek und SAP erworben. Wobei die SAP-Order noch nicht bedient wurde. Hätte ich noch mehr Budget würde ich diese Positionen noch mal vergrößern. Ich hätte gerne auch noch SAP und Atlassian gekauft, es lag allein am Cash der begrenzt war/ist.
Öl- Aktien: Meine Öl und Rohstoffaktien sind sehr gut gelaufen. Ich bin mir bewusst das wir aktuell, was diese Themen angeht eine Sonderkonjunktur sehen. Durch die Probleme im Nahen Osten ist der Ölpreis und auch die anderen Rohstoffpreise verzerrt. Das wirkt sich aus auf Unternehmen wie Chevron, Phillips 66, Shell oder auch BHP.Die Frage ist immer wie lange läuft die Sonderkonjunktur noch? Ab wann geht es wieder Richtung Süden? Auf der einen Seite weiß ich um die Sondersituation und was passieren wird, auf der anderen Seite kann eine solche Situation noch Jahrelang bestehen und die Unternehmen könnten noch mal 50-100 Prozent nach oben machen.
Warner Bros Discovery – erheblicher Gewinn. 200%
Docusign – kleiner Gewinn, glaube nicht mehr an die Story… digitale Unterschrift können viele z.B. Adobe
Cyberark: Umtausch in Palo Alto aufgrund der Übernahme
The Trade Desk – Plattform im Sonderangebot – kleine erste Position erworben
Monday.com – Plattform im Sonderangebot – kleine erste Position erworben
Netflix – Plattform im Sonderangebot – Mittlere Position erworben, werde ich weiter aufstocken
Paypal – Aufgestockt, wahrscheinlich ein Fehler
Service Now - – Plattform im Sonderangebot - Mittlere Position erworben, werde ich weiter aufstocken
Adobe – Software zu günstigen Bewertungen, aufgrund KI Angst - Mittlere Position erworben
UPS – Dividendentitel mit günstiger Bewertung / Gelegenheit - Mittlere Position erworben
Kimberly Clark – Aufgestockt in mittlerem Umfang, Dividendentitel mit günstiger Bewertung / Gelegenheit
General Mills – Aufgestockt in kleinerem Umfang, wahrscheinlich ein Fehler
So dann kommen wir mal zu meinen größten Positionen in absteigender Reihenfolge:
1.Microsoft
2.Arista Networks
3.Amazon
4.Alphabet
5.BHP Group
6.Cisco Systems
7.Deutsche Post / DHL
8.PayPal
9.E.On
10. Palo Alto Networks
11. Allianz
12. Shell
13. Roche
14. Pan Americal Silver
15. GSK
16. Walt Disney
17. Lenovo
18. Kimberly Clark
19. Deutsche Telekom
20. Pfizer
Ausblick: Eigentlich war ja mein Ziel, die Anzahl der Positionen zu reduzieren und mehr Geld in weniger Titel zu investieren. Das hat jetzt in der ersten 5 Monaten des Jahres nicht ganz so gut geklappt. Ich hätte vielleicht alles in Service Now stecken sollen und nicht noch in Monday.com und Adobe usw. Gerade mit den small caps hatte ich im letzten Jahr eher weniger Glück. Es macht aber einfach zu viel Spass. Also bitte nicht nachmachen. Kauft euch lieber eine MSFT oder eine SAP… und nicht diese hilflosen tenbagger Versuche, wie ich sie unternehme. Ich bräuchte einfach mal Beratung.
Ich frage mal: Wenn ihr die Liste oben seht. Welche 3 Aktien würdet ihr heute abstoßen und warum?
Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Gute Woche und gutes Leben euch!
Dividendenstatistik Mai 2026
Hallo allerseits,
Stark: Cisco Systems +32 , ABN AMBRO +17, ING +12, Deutsche Post +9 ,
|ALTRIA GRP INC. DL-,333
|80,57
|BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
|59,85
|CAPITAL STHWEST CORP.DL 1
|19,60
|DEUTSCHE POST AG NA O.N.
|139,89
|SAP SE O.N.
|150,00
|DAIMLER TRUCK HLDG NA ON
|285,00
|ALLIANZ SE NA O.N.
|188,85
|SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
|47,25
|GL X-N.100 CC DLD
|17,26
|DBS GRP HLDGS SD 2
|43,14
|ABN AMRO BANK DR/EO1
|170,82
JAN 292
FEB 457
MRZ 423
APR 1.264
MAI 1.202