🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInstone Real Estate Group AktievorwärtsNachrichten zu Instone Real Estate Group
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Instone Real Estate Group setzt auf Wachstum und zahlt 0,43 € Dividende

    Instone stärkt seine Basis: stabile Dividende, bestätigte Prognose 2026, neue Aufsichtsräte und frischer Finanzierungsspielraum für wachstumsstarke Wohnprojekte.

    Instone Real Estate Group setzt auf Wachstum und zahlt 0,43 € Dividende
    Foto: LO-DESIGN - unsplash
    • Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,43 Euro je Aktie; Auszahlung am 8. Juni 2026; Dividendenniveau soll nach aktueller Planung auch künftig nicht unterschritten werden.
    • Prognose 2026 bestätigt: bereinigte Umsatzerlöse 550–600 Mio. Euro, bereinigte Rohergebnismarge >24 % und bereinigtes Ergebnis nach Steuern 35–40 Mio. Euro (Voraussetzung: keine langanhaltende geopolitische Eskalation).
    • Finanzielle Stärke schafft Spielraum für beschleunigtes Wachstum und neue Investitionen; Instone betont stabile Ausgangslage nach Erreichung der Ziele 2025.
    • nyoo-Strategie zur kostensenkenden, standardisierten Produktion leistbarer Wohnungen: schlüsselfertige QNG‑40-Wohnungen für Genossenschaften/Bestandshalter zu Herstellungskosten unter 3.000 €/m² (inkl. USt., Marge und Planung, exkl. Grundstück/Erschließung).
    • Aufsichtsrat neu besetzt: Iris Schöberl und Marc Oliver Heß gewählt, folgen auf Dr. Jochen Scharpe und Dietmar Binkowska; Aufsichtsrat besteht nun u. a. aus Stefan Brendgen, Stefan Mohr, David S. Beardsell, Iris Schöberl und Marc Oliver Heß.
    • Finanzierungsspielraum erneuert durch Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel‑ und Optionsschuldverschreibungen sowie Schaffung bedingten Kapitals; Ermächtigung ähnelt weitgehend der am 8. Juni 2026 auslaufenden Ermächtigung.

    Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung, bei Instone Real Estate Group ist am 03.06.2026.

    Der Kurs von Instone Real Estate Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,4200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,12 % im Minus.
    5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,4000EUR das entspricht einem Minus von -0,24 % seit der Veröffentlichung.


    Instone Real Estate Group

    -0,24 %
    -0,94 %
    -6,25 %
    -9,68 %
    -7,28 %
    +65,68 %
    -67,69 %
    -61,86 %
    ISIN:DE000A2NBX80WKN:A2NBX8
    Instone Real Estate Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Instone Real Estate Group setzt auf Wachstum und zahlt 0,43 € Dividende Instone stärkt seine Basis: stabile Dividende, bestätigte Prognose 2026, neue Aufsichtsräte und frischer Finanzierungsspielraum für wachstumsstarke Wohnprojekte.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     