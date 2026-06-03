Instone Real Estate Group setzt auf Wachstum und zahlt 0,43 € Dividende
Instone stärkt seine Basis: stabile Dividende, bestätigte Prognose 2026, neue Aufsichtsräte und frischer Finanzierungsspielraum für wachstumsstarke Wohnprojekte.
Foto: LO-DESIGN - unsplash
- Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,43 Euro je Aktie; Auszahlung am 8. Juni 2026; Dividendenniveau soll nach aktueller Planung auch künftig nicht unterschritten werden.
- Prognose 2026 bestätigt: bereinigte Umsatzerlöse 550–600 Mio. Euro, bereinigte Rohergebnismarge >24 % und bereinigtes Ergebnis nach Steuern 35–40 Mio. Euro (Voraussetzung: keine langanhaltende geopolitische Eskalation).
- Finanzielle Stärke schafft Spielraum für beschleunigtes Wachstum und neue Investitionen; Instone betont stabile Ausgangslage nach Erreichung der Ziele 2025.
- nyoo-Strategie zur kostensenkenden, standardisierten Produktion leistbarer Wohnungen: schlüsselfertige QNG‑40-Wohnungen für Genossenschaften/Bestandshalter zu Herstellungskosten unter 3.000 €/m² (inkl. USt., Marge und Planung, exkl. Grundstück/Erschließung).
- Aufsichtsrat neu besetzt: Iris Schöberl und Marc Oliver Heß gewählt, folgen auf Dr. Jochen Scharpe und Dietmar Binkowska; Aufsichtsrat besteht nun u. a. aus Stefan Brendgen, Stefan Mohr, David S. Beardsell, Iris Schöberl und Marc Oliver Heß.
- Finanzierungsspielraum erneuert durch Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel‑ und Optionsschuldverschreibungen sowie Schaffung bedingten Kapitals; Ermächtigung ähnelt weitgehend der am 8. Juni 2026 auslaufenden Ermächtigung.
Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung, bei Instone Real Estate Group ist am 03.06.2026.
Der Kurs von Instone Real Estate Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,4200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,12 % im Minus.
5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,4000EUR das entspricht einem Minus von -0,24 % seit der Veröffentlichung.
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