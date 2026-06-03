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    Besonders beachtet!

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    Medtronic Aktie mit Kurssprung +7,38 % - 03.06.2026

    Am 03.06.2026 ist die Medtronic Aktie, bisher, um +7,38 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Medtronic Aktie.

    Besonders beachtet! - Medtronic Aktie mit Kurssprung +7,38 % - 03.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Medtronic ist ein globaler Marktführer in der Medizintechnik mit einem breiten Produktportfolio und starker Innovationskraft.

    Medtronic aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.06.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Medtronic. Sie steigt um +7,38 % auf 68,13. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Medtronic Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,27 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 68,13, mit einem Plus von +7,38 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der Kurs der Medtronic Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -23,10 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Medtronic Aktie damit um +2,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,86 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Medtronic einen Rückgang von -21,63 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,32 % geändert.

    Medtronic Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,31 %
    1 Monat -5,86 %
    3 Monate -23,10 %
    1 Jahr -11,90 %
    Stand: 03.06.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Medtronic Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Medtronic Aktien. Damit ist das Unternehmen 85,15 Mrd.EUR € wert.

    Alle Blicke auf: Broadcom, Macy's, Lyft, Medtronic, Palantir und Gerresheimer!


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Abbott Laboratories, Becton Dickinson und Co.

    Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,72 %. Becton Dickinson notiert im Minus, mit -0,04 %. Boston Scientific notiert im Plus, mit +0,41 %. Johnson & Johnson legt um +0,40 % zu Stryker notiert im Plus, mit +0,24 %.

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    Ob die Medtronic Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Medtronic Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Medtronic

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    -36,74 %
    -13,85 %
    +110,82 %
    ISIN:IE00BTN1Y115WKN:A14M2J
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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