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    Silber: Die Stunde der Mutigen

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    Silberpreis unter Druck. Warum Anleger jetzt auf diese Silberminen-Aktie setzen

    Der Silberpreis steht aktuell unter Druck. Die Korrektur scheint ihre Fortsetzung zu finden. Das ruft antizyklisch agierende Anleger und Investoren auf den Plan. Ist bei Silber die Stunde der Mutigen gekommen?

    Für Sie zusammengefasst
    Silber: Die Stunde der Mutigen - Silberpreis unter Druck. Warum Anleger jetzt auf diese Silberminen-Aktie setzen
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Silberpreisentwicklung – Im Gleichschritt mit Gold und Kupfer geht’s nach unten

    Das einzig Beständige im Nahen Osten ist die Unbeständigkeit der Lage. In Erwartung eines baldigen Abkommens zwischen den USA und dem Iran legten Dax, Dow Jones Ind. etc. zuletzt zu. Die sinkenden Ölpreise drückten die Anleiherenditen und schwächten so den US-Dollar. Edelmetalle konnten daraufhin durchatmen. Dieses Szenario wird nun offenkundig wieder ausgepreist. Die Lage hat sich wieder verschärft. Die Ölpreise steigen. Anleiherenditen und US-Dollar haben Oberwasser. Gold, Silber & Co. leiden. Und auch Platin ist nicht in der Lage, das im Vergleich zu Gold und Silber vorhandene Nachholpotenzial abzurufen.

    Silber-Prognose: Sollte man den Rücksetzer als antizyklische Chance begreifen?

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    Die aktuellen Entwicklungen überlagern die langfristig unverändert exzellenten Perspektiven des Edelmetalls. Allein die anhaltende Defizitsituation stützt den Silbermarkt und sorgt immer wieder für Rallyeversuche. Kupfer gilt im Allgemeinen als das Metall für Zukunftstechnologien. Doch für Silber gilt diese Aussage aufgrund seiner chemischen Eigenschaften und entsprechender Einsatzgebiete mindestens in gleichem Maße. So brauchen nicht zuletzt die KI-Rechenzentren von Amazon, Microsoft und den anderen Tech-Schwergewichten Unmengen von Silber. Schwächephasen sind bei Silber auf lange Sicht nur Momentaufnahmen.

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    Warum Anleger jetzt auf diese Silberminen-Aktie setzen

    Ausgeprägte Schwächephasen bieten meinungsstarken und antizyklisch agierenden Anlegern und Investoren die Gelegenheit, sich im Sektor nach aussichtsreichen Silberaktien umzusehen. Und davon gibt es bekanntlich einige.

    Der US-amerikanische Produzent Hecla Mining verkaufte zuletzt seine Casa-Berardi-Goldmine. Der Verkaufserlös wurde bzw. wird im Wesentlichen zur Schuldentilgung eingesetzt. Gleichzeitig wollen die US-Amerikaner auch ihr Portfolio stärken. Mit den derzeit drei produzierenden Minen Greens Creek und Lucky Friday (beide liegen in den USA) und der Keno Hill (Kanada) verfügt Hecla Mining noch immer über ein starkes Portfolio. Der Fokus liegt jetzt aber klar auf Silber. 

    Im Silbersektor hat offenkundig ein erneutes Umdenken stattgefunden. Früher diversifizierten Silberproduzenten gern einmal das Portfolio mit Goldminen. Paradebeispiel ist hier Pan American Silver. Vor wenigen Jahren übernahm Pan American Silver die lateinamerikanischen Minen - vorwiegend Goldminen - von Yamana Gold. In Kooperation mit Agnico Eagle Mines stach Pan American Silver damals Gold Fields im Werben um Yamana Gold aus. Der südafrikanische Bergbaukonzern hatte zuvor Yamana Gold im Blick.

    Doch auch Pan American Silver legt nach der Übernahme von MAG Silver wieder mehr Wert auf Silber. 

    Strategische Neuausrichtung und Rückbesinnung auf Silber

    Durch den Verkauf der Casa-Berardi-Goldmine fand eine strategische Neuausrichtung bzw. eine Art Rückbesinnung bei Hecla Mining statt. Hecla Mining erfüllt alle Voraussetzungen, um als Silber-Pure-Play bezeichnet zu werden. Das heißt, dass die Abhängigkeit von der Silberpreisentwicklung extrem hoch ist. 

    Aktuell notiert Hecla Mining etwas oberhalb der wichtigen Unterstützung 16,3 US-Dollar / 15,0 US-Dollar.  Die Chance, in diesem Bereich einen Korrekturboden auszubilden, ist durchaus gegeben. Sollte es für den Silberpreis aber noch einmal in Richtung 61 US-Dollar oder gar 54,5 US-Dollar gehen, dürfte es auch für Hecla Mining ungemütlich werden. In diesem Fall muss mit Abgaben in Richtung 12 US-Dollar gerechnet werden. Umgekehrt würde auch ein rasanter Anstieg des Silberpreises unmittelbar auf den Aktienkurs des Silberproduzenten durchschlagen. Potenzielle Bewegungsziele liegen bei 21 US-Dollar, 25 US-Dollar oder aber 34 US-Dollar. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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