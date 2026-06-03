Mutares übernimmt TREPEL und MAFI von NDW: Große Expansion
Mit der geplanten Übernahme von TREPEL und MAFI setzt Mutares ein deutliches Zeichen für Wachstum, internationale Präsenz und operative Stärke im Industrieumfeld.
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- Mutares SE & Co. KGaA hat eine Vereinbarung zur Übernahme der TREPEL Airport Equipment GmbH und der MAFI Transport‑Systeme GmbH von der NDW Maschinenbau Holding GmbH unterzeichnet.
- TREPEL (Flugzeugschlepper, Cargo‑Hochlader, Loader‑Transporter) und MAFI (Schwerlast‑Terminalzugmaschinen, Transportsysteme) sind führende Marken für Bodenabfertigungs‑ und Schwerlast‑Transportlösungen.
- Die Gruppe ist international aktiv mit Vertriebs‑ und Servicenetz in mehr als 115 Ländern und über 50 Servicepartnern.
- Umsatz beträgt rund EUR 150 Mio.; Beschäftigte etwa 410; das Servicegeschäft macht ca. 12 % des Umsatzes aus.
- Produktionsstandort in Tauberbischofsheim (Deutschland) sowie ein Servicestandort in Georgia, USA; nach bereits gestarteter Transformation bestehen Potenziale für Profitabilitätsverbesserungen.
- Abschluss der Transaktion wird im 3. Quartal 2026 erwartet; die Übernahme stärkt das Segment Infrastructure & Special Industries von Mutares und soll Wachstum sowie operative Verbesserungen ermöglichen.
Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung 2026, bei mutares ist am 03.07.2026.
Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 29,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,34 % im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.884,69PKT (-0,84 %).
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