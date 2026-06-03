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    Rheinmetall verkauft Automotive-Geschäft: Fokus auf Verteidigung steigt

    Rheinmetall zieht einen klaren Schlussstrich: Die zivile Autosparte geht an AEQUITA, der Konzern richtet seinen Kurs konsequent auf Verteidigung und Sicherheit aus.

    Rheinmetall verkauft Automotive-Geschäft: Fokus auf Verteidigung steigt
    Foto: David Young - dpa
    • Rheinmetall verkauft seine zivile Automotive-Division an die Industriegruppe AEQUITA, um sich künftig auf das Defence-Geschäft zu konzentrieren.
    • Der Verkauf der Power Systems Division ist ein Meilenstein in der strategischen Neuausrichtung des Konzerns, der sich auf militärische und sicherheitsrelevante Bereiche fokussiert.
    • Der vorläufige Kaufpreis für die 100% der Anteile beträgt 350 Mio. EUR, wobei der endgültige Preis noch marktüblichen Anpassungen unterliegt.
    • Die Transaktion soll im vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.
    • Die Power Systems Division erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von rund 2 Mrd. EUR und wurde bereits seit Ende 2025 als „nicht fortgeführte Aktivität“ klassifiziert.
    • Mit dem Verkauf der zivilen Sparte vollzieht Rheinmetall den letzten Schritt seiner Transformation zu einem Systemhaus für Sicherheits- und Verteidigungstechnologien, das auf Land, Wasser, Luft und Raumfahrt spezialisiert ist.

    Der nächste wichtige Termin, BNP Paribas Exane CEO Conference, bei Rheinmetall ist am 06.06.2026.

    Der Kurs von Rheinmetall lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1.182,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,36 % im Minus.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.910,00PKT (-0,84 %).


    Rheinmetall

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    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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