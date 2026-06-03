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    APA ots news

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    UBM zahlt Hybridanleihe 2021 frühzeitig zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • UBM führt 56,4 Mio mittels Hybridkapital zurück
    • Eigenkapital bleibt unverändert, Quote 30% bis 35%
    • UBM führend bei Holzbauprojekten in Metropolen
    APA ots news - UBM zahlt Hybridanleihe 2021 frühzeitig zurück
    Foto: Siarhei - 356130783

    Wien (APA-ots) - -

    56,4 Mio. werden mittels Hybridkapital der PORR AG rückgeführt

    -

    Eigenkapital bleibt unverändert und Eigenkapitalquote verbleibt in der Bandbreite von 30% - 35%

    UBM Development AG (UBM) wird am 18. Juni 2026 die noch ausstehenden 56,4 Mio. der Hybridanliehe 2021, eine tief nachrangige Anleihe, nach fünf Jahren, frühzeitig zurückführen. Die Emission von 100 Mio. im Jahr 2021 richtete sich neben österreichischen Anlegern an eine breit gestreute Basis an internationalen Investoren. Bereits im Mai 2025 wurden 43,6 Mio. der Hybridanleihe 2021 in die UBM Green Hybridanleihe 2025 getauscht.

    en Entwickler von Holzbau- Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

    Rückfragehinweis:
    Victor-Leon Eggenberger

    Head of Investor Relations & ESG

    UBM Development AG

    Mob.: + 43 664 80 1873 104

    Email: victor-leon.eggenberger@ubm-development.com
    Johannes Stühlinger

    Head of Corporate Communications

    UBM Development AG

    Mob.: + 43 664 80 1873 184

    Email: johannes.stuehlinger@ubm-development.com

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0156 2026-06-03/15:00






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    APA ots news UBM zahlt Hybridanleihe 2021 frühzeitig zurück - 56,4 Mio. werden mittels Hybridkapital der PORR AG rückgeführt - Eigenkapital bleibt unverändert und Eigenkapitalquote verbleibt in der Bandbreite von 30% - 35% UBM Development AG (UBM) wird am 18. Juni 2026 die noch ausstehenden 56,4 …
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