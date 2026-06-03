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    Hochpräzise Basen-Editierungstherapie zeigt dauerhafte VOC-freie Wirksamkeit und günstige Sicherheit bei Sichelzellanämie

    CorrectSequence Therapeutics meldet positive 15-Monats-Follow-up-Daten für CS-206

    SHANGHAI, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- CorrectSequence Therapeutics Co., Ltd. (Correctseq), ein in der klinischen Phase befindliches Biotechnologieunternehmen, das Pionierarbeit auf dem Gebiet der transformer Base Editing (tBE)-Technologie für schwere Krankheiten leistet, gab bekannt, dass der erste Patient mit Sichelzellkrankheit (SCD), der in China mit seiner hochpräzisen Base-Editing-Therapie CS-206 behandelt wird, seit mehr als 15 Monaten nach der Transplantation frei von vaso-okklusiven Krisen (VOCs) ist. Ab 60 Tage nach der letzten Erythrozytentransfusion war der Patient 13 Monate lang frei von VOCs und Anämie und erreichte damit den primären Wirksamkeitsendpunkt. Die Nachbeobachtungsdaten zeigten eine günstige Sicherheit und Wirksamkeit von CS-206.

    Die Patientin, eine 21-jährige Frau aus Nigeria, hatte vor der Behandlung mit CS-206 immer wieder schwere VOCs. Nach der Behandlung mit CS-206 im Februar 2025 kam es bei der Patientin zu einer raschen und effizienten hämatopoetischen Rekonstitution, wobei am 13. Tag nach der Behandlung eine Neutrophilen-Engraftment beobachtet wurde und die Thrombozytenzahl am 21. Tag nach der Behandlung 50 × 10⁹/l überstieg. Innerhalb eines Monats nach der Behandlung stiegen die Werte des fetalen Hämoglobins (HbF) deutlich und kontinuierlich an, während die Werte des Sichelhämoglobins (HbS) deutlich und anhaltend sanken. Ab Monat 3 nach der Behandlung stabilisierte sich das HbF-zu-HbS-Verhältnis bei etwa 6:4 und ist seitdem stabil geblieben. Bislang wurden keine produktbezogenen unerwünschten Ereignisse beobachtet.

    CS-206 ist eine firmeneigene, von Correctseq unabhängig entwickelte Base-Editing-Therapie für die Behandlung von SCD. Die Therapie nutzt den hochpräzisen transformer Base Editor (tBE), eine von den wissenschaftlichen Mitbegründern von Correctseq (Wang et al., Nature Cell Biology, 2021) entwickelte Gentechnologie, um die HBG1/2 Promotorregion in autologen hämatopoetischen Stammzellen von Patienten präzise zu editieren. Das Editing ahmt natürlich vorkommende positive Mutationen nach, die bei gesunden Menschen zu finden sind, und reaktiviert so die Expression von γ-Globin und erhöht rasch den fötalen Hämoglobinspiegel.

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