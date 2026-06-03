🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHochtief AktievorwärtsNachrichten zu Hochtief
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dresden baut Flusswasserwerk für Halbleiterindustrie

    Für Sie zusammengefasst
    • Flusswasserwerk an der Elbe sichert Bedarf
    • Investition über 300 Mio Euro von Land und Stadt
    • Bis 67.000 m³ täglich gereinigt in die Elbe zurück
    Dresden baut Flusswasserwerk für Halbleiterindustrie
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DRESDEN (dpa-AFX) - Die Halbleiterindustrie in Dresden soll ab 2030 ihr Brauchwasser aus einem Flusswasserwerk an der Elbe beziehen. Mit dem Unternehmen Hochtief wurde jetzt ein Generalübernehmer für Planung, Genehmigung und Bau des Werkes beauftragt, teilte das Unternehmen Sachsenenergie mit. Die Investition beläuft sich nach derzeitigem Stand auf eine Summe von mehr als 300 Millionen Euro. Das Land Sachsen übernimmt davon 100 Millionen Euro, die Stadt Dresden 50 Millionen Euro.

    Wasserwerk soll der Halbleiterbranche Wachstum ermöglichen

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hochtief!
    Short
    519,92€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    448,88€
    Basispreis
    4,79
    Ask
    × 14,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Eine der Grundvoraussetzungen für Halbleiterproduktion ist eine leistungsfähige und verlässliche Wasser- und Energieinfrastruktur", sagte Frank Bösenberg, Geschäftsführer des Branchenverbandes Silicon Saxony. Das Flusswasserwerk gebe einen Impuls für ein weiteres Wachstum der hiesigen Halbleiterindustrie. Genaue Zahlen zur Entwicklung will Silicon Saxony in der kommenden Woche mitteilen. "Die Zeichen stehen auf Wachstum", gab Bösenberg einen Vorgeschmack.

    Am 2. Juli eröffnet Infineon sein neues Werk in Dresden - drei Monate eher als geplant. Momentan entsteht im Norden der Stadt das Chipwerk von ESMC - ein Projekt des taiwanesischen Branchenriesen TSMC mit Bosch, Infineon und NXP Semiconductor. Die Investition liegt bei zehn Milliarden Euro. Infineon steckt rund fünf Milliarden Euro in seine neue Fertigungsstätte.

    Wasserwerk für Versorgungssicherheit

    Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sieht in dem Flusswasserwerk einen zentralen Baustein, "um Dresdens führende Rolle als Herz der europäischen Mikroelektronik weiter zu stärken". Mit dem Wasserwerk schone man die wertvolle Ressource Wasser und schaffe Versorgungssicherheit für den Halbleiterstandort Dresden. Zugleich sei das Projekt wichtig für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung, weil Brauch- und Trinkwasser entkoppelt würden.

    "Wer über Europas Halbleiterzukunft spricht, kommt an Sachsen nicht vorbei. Silicon Saxony zeigt schon heute, wie europäische Technologieführerschaft aussehen kann. Jetzt gilt es, diese Stärke konsequent auszubauen und Sachsen als zentralen Baustein der europäischen Technologiesouveränität zu etablieren", betonte der sächsische EU-Abgeordnete Oliver Schenk (CDU).

    Kapazitätserweiterung soll bis 2030 Durst der Branche stillen

    Um die Wasserversorgung für Bevölkerung und die Industrie zukunftssicher zu machen, trennt Sachsenenergie Schritt für Schritt die Trinkwasserversorgung von der Versorgung mit Industriewasser. Das Wasserwerk entsteht im Stadtteil Übigau und soll ab Ende 2030 über zwei unterirdische Leitungen die Chiphersteller im Dresdner Norden beliefern. Bis dahin soll eine Kapazitätserweiterung im Wasserwerk Hosterwitz den wachsenden "Durst" der Branchen stillen.

    Großteil des entnommenen Wassers fließt gereinigt in Elbe zurück

    Die Anlage kann täglich bis zu 67.000 Kubikmeter Wasser bereitstellen. 80 bis 90 Prozent des genutzten Wassers fließen über die Stadtentwässerung gereinigt in die Elbe zurück. Selbst bei Niedrigwasser der Elbe sollen weniger als 0,23 Prozent des Wassers entnommen werden, das täglich pro Sekunde durch Dresden fließt, hieß es.

    Nach den Worten von Sachsenenergie-Vorstand Frank Brinkmann stößt der Bau des Flusswasserwerkes auch international auf Interesse. Die bisher gemachten Erfahrungen würden bereits von anderen Regionen in Deutschland und Europa nachgefragt. Anfragen seien unter anderem aus den Niederlanden und Frankreich gekommen. Das Projekt könne damit als Vorbild für andere Industriestandorte dienen./jos/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 490 auf Tradegate (03. Juni 2026, 15:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +11,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 113,52 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -13,75 %/+10,40 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Hochtief - 607000 - DE0006070006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hochtief. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Dresden baut Flusswasserwerk für Halbleiterindustrie Die Halbleiterindustrie in Dresden soll ab 2030 ihr Brauchwasser aus einem Flusswasserwerk an der Elbe beziehen. Mit dem Unternehmen Hochtief wurde jetzt ein Generalübernehmer für Planung, Genehmigung und Bau des Werkes beauftragt, teilte das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     