NatGold Digital kündigt an, dass NATG bereit für den Eintritt in den europäischen Markt ist

MIAMI, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- NatGold Digital Ltd. („NatGold" oder die „Gesellschaft"), ein bahnbrechendes digitales Gold-Mining-Unternehmen mit einem zum Patent angemeldeten Verfahren zur nachhaltigen Erschließung des inneren Wertes von Goldressourcen im Boden durch Blockchain-basierte Tokenisierung, gab heute bekannt, dass NATG für die Verfügbarkeit auf dem europäischen Markt bereit ist und für berechtigte Marktteilnehmer in allen 30 Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums zugänglich sein wird, nachdem die zuständige europäische Behörde die Einreichung des NATG MiCA White Paper akzeptiert hat.

„NATG wurde von Anfang an als global relevanter digitaler Vermögenswert konzipiert, und die internationale Resonanz auf unser Reservierungsprogramm vor der Markteinführung hat uns darin bestärkt, dass das NatGold-Modell ein Publikum anspricht, das weit über ein einzelnes Land oder einen einzelnen Markt hinausgeht", sagte Andrés Fernández, Geschäftsführer von NatGold Digital Ltd. „Die Bereitschaft für die Verfügbarkeit auf dem europäischen Markt ist ein wichtiger nächster Schritt, um die globale Zugänglichkeit des Tokens zu fördern und einen breiteren, verantwortungsvollen Marktzugang in führenden Ländern für digitale Vermögenswerte zu schaffen. Wir gehen davon aus, dass wir den europäischen Markttermin von NATG in Kürze bekannt geben werden."

MiCA, die Verordnung über Märkte für Krypto-Assets, ist der harmonisierte Rechtsrahmen der Europäischen Union für Krypto-Assets. Nach dem MiCA muss für die Zulassung zum Handel ein Weißbuch für Krypto-Assets erstellt, der zuständigen Behörde gemeldet und im Einklang mit der Verordnung veröffentlicht werden. Für NatGold stellt die Annahme des NATG-MiCA-Weißbuchs einen wichtigen Schritt zur Anpassung von NATG an den regulierten europäischen Markt für digitale Vermögenswerte dar.

Da NATG für berechtigte Marktteilnehmer in allen 30 Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums zugänglich sein wird, stellt die geplante europäische Verfügbarkeit einen wichtigen Schritt in der Expansion von NatGold über die zuvor angekündigte börsenbasierte Markteinführung in den USA hinaus in einen der weltweit wichtigsten Märkte für digitale Vermögenswerte dar und fördert die globale Zugänglichkeit des NATG-Tokens.