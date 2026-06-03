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    Rheinmetall verkauft restliche zivile Geschäfte - Künftig reiner Rüstungskonzern

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall verkauft restliche Zivilsparte an Aequita
    • Vorläufiger Kaufvertrag über rund 350 Millionen Euro
    • Ziviles Geschäft 2023/24 mit rund 2 Milliarden Euro Umsatz
    Rheinmetall verkauft restliche zivile Geschäfte - Künftig reiner Rüstungskonzern
    Foto: 472849734

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall verkauft wie angekündigt seine restlichen Aktivitäten mit der Autozulieferung und der Energiewirtschaft. Mit der Industriegruppe Aequita aus München sei ein Kaufvertrag über vorläufig 350 Millionen Euro unterzeichnet worden, teilte der Dax -Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mit. Das Geschäft soll im vierten Quartal abgeschlossen werden. Die Sparte mit den zivilen Geschäften des Konzerns hatte im vergangenen Jahr rund 2 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Für den nicht fortgeführten Geschäftsbereich sei eine weitere Wertminderung von 200 Millionen Euro zu verbuchen, hieß es. Das Geschäft steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung von Behörden.

    Bereits 2023 und 2024 hatte Rheinmetall sein Geschäft mit Kolben verkauft. Im Dezember vergangenen Jahres kündigte das Unternehmen die Veräußerung des restlichen Geschäfts mit der Automobilindustrie und für die Energiewirtschaft an. Ursprünglich hatten die Düsseldorfer den Verkauf für das erste Quartal dieses Jahres angepeilt. Die schlechte Lage in der Autobranche habe sich auf die Verkaufsumstände und den Preis ausgewirkt, hieß es./men/he

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    Rheinmetall

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 1.189 auf Tradegate (03. Juni 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -6,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 54,13 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.926,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +35,66 %/+78,06 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetall-Kurs, Bewertung und Fundamentaldaten: Diskussionen zum großen Rumänien-Auftrag (~5,7 Mrd.), hohem Auftragsbestand (64 Mrd.) und erwartetem Umsatzwachstum 40–50% 2026; der CEO-Insiderkauf (5 Mio.) wird als Vertrauenssignal, aber nicht als Kursgarantie bewertet; Debatten zu Free Cashflow, Working Capital, Sektorvolatilität und Q2/Q3-Erwartungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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