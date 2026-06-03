Ölpreise legen erneut zu
- Brent-Preis 97,42 USD je Barrel, Anstieg 1,48 Prozent
- Schwere Gefechte zwischen USA und Iran im Nahen Osten
- Angriffe auf Kuwait, Bahrain und Qeschm erhöhen Risiko
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch erneut zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August stieg auf 97,42 Dollar. Damit legte der Preis der Referenzsorte um 1,48 Prozent zum Vortag zu.
Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten stützten die Preise. Die USA und der Iran haben sich eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert. Irans Revolutionsgarden feuerten in der Nacht ballistische Raketen und Drohnen auf die benachbarten Golfstaaten Kuwait und Bahrain, das US-Militär wiederum griff eine iranische Militäreinrichtung auf der Insel Qeschm in der Straße von Hormus an.
Es waren nicht die ersten gegenseitigen Angriffe seit Inkrafttreten der Waffenruhe am 8. April, aber mit jeder neuen Attacke steigt die Furcht vor einer erneuten Eskalation des Kriegs. Der jüngste Schlagabtausch erfolgte vor dem Hintergrund stockender Verhandlungen um ein Rahmenabkommen, mit dem der Krieg beendet und die Straße von Hormus wieder für die Schifffahrt geöffnet werden soll.
"Unsicherheit ist derzeit das Gebot der Stunde", sagte die Energiestrategin der Rabobank, Florence Schmit. "Die Chancen auf ein glaubwürdiges Friedensabkommen bleiben gering, solange keine Einigung über das hochangereicherte Uran des Iran, die Straße von Hormus selbst und den Libanon erzielt wird."
Die Kluft zwischen den USA und dem Iran deute darauf hin, dass ein Abkommen, das zu einer Normalisierung der Ölversorgung führt, noch einige Zeit entfernt sei, sagte Warren Patterson, Rohstoffstratege bei ING Groep in Singapur, der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Die Risiken sind nach oben gerichtet, insbesondere mit Blick auf das dritte Quartal, eine saisonal starke Nachfragesaison."/jsl/he
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