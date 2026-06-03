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    Loftware Cloud wird als von SAP Endorsed App ausgezeichnet, die skalierbare und vernetzte globale Lieferketten ermöglicht

    Diese Auszeichnung unterstreicht die Rolle von Loftware Cloud bei der Vernetzung von Lieferanten, der Beseitigung kostspieliger Unsicherheiten und der Schaffung widerstandsfähiger Lieferketten

    PORTSMOUTH, N.H., 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Loftware, ein Weltmarktführer im Bereich Produktidentifikation und Zusammenarbeit in der Lieferkette, gab heute bekannt, dass Loftware Cloud als SAP Endorsed App anerkannt wurde. Nach einer gründlichen Validierung und Prüfung durch SAP gehört Loftware Cloud nun zu einer ausgewählten Gruppe von Lösungen, die SAP-Umgebungen um bewährte Funktionen erweitern. Diese Auszeichnung für die Etikettierlösung von Loftware trägt dazu bei, deren Rolle als entscheidende Technologie für moderne, agile und vernetzte Lieferketten zu festigen.

    New Loftware logo

    Unternehmen sind heute auf komplexe globale Lieferketten angewiesen, die eine nahtlose Koordination zwischen Herstellern, Lieferanten, Logistikdienstleistern und Partnern erfordern. Da die Produktidentifizierung eine zentrale Rolle bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, der Rückverfolgbarkeit, der betrieblichen Effizienz sowie der Fähigkeit zur Skalierung und zur weltweiten Kundenbetreuung spielt, benötigen Unternehmen Lösungen, die in jeder Phase der Lieferkette für Konsistenz und Zuverlässigkeit sorgen.

    Loftware Cloud bewältigt diese Herausforderung durch die Bereitstellung einer einheitlichen, cloudbasierten Plattform, die die Produktidentifikation standardisiert und Handelspartner über globale Aktivitäten hinweg miteinander vernetzt. Durch die Gewährleistung einer korrekten Kennzeichnung direkt an der Quelle können Unternehmen Betriebsstörungen vermeiden, die Einhaltung sich ständig ändernder globaler Vorschriften sicherstellen und einen reibungslosen Produktfluss gewährleisten. Dank der Flexibilität, über Lieferanten, Partner und Märkte hinweg zu skalieren, ermöglicht Loftware Cloud Unternehmen, ihre Geschäftstätigkeit auszubauen und gleichzeitig ihre Kunden weiterhin zuverlässig zu bedienen.

    Loftware Cloud lässt sich in bestehende SAP-Umgebungen integrieren – darunter SAP ECC und andere lokal installierte Anwendungen wie WWI, GLM und Adobe Forms – und ermöglicht es Unternehmen zudem, die Produktidentifikation in die Cloud zu verlagern, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen. So können Unternehmen ihre Etikettierung bereits heute modernisieren und gleichzeitig sicherstellen, dass ihre Infrastruktur für die Produktkennzeichnung bereits für einen reibungslosen Übergang zu SAP S/4HANA Cloud gerüstet ist.

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