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    Halbleiter treiben den DAX

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    KI-Fantasie schlägt deutsche Wachstumssorgen

    Der DAX zeigt sich trotz schwacher Konjunktur halbwegs robust. Doch die Hoffnung auf Entspannung am Golf ist fragil.

    Für Sie zusammengefasst
    Halbleiter treiben den DAX - KI-Fantasie schlägt deutsche Wachstumssorgen
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Der Deutsche Aktienindex wehrt sich weiter gegen wirtschaftliche Bedenken. Doch heute scheinen dem deutschen Leitindex die Kräfte auszugehen.

    DAX

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    Trotz geopolitischer Risiken halten sich die insgesamt 40 Aktienunternehmen nah der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten. Nach Einschätzung von Birgit Henseler, Analystin der DZ Bank, spricht das für eine robuste Grundstimmung am Markt.

    Neue Meldungen aus dem Iran-Konflikt sorgen zwar immer wieder für Schwankungen. Der Index bleibt aber nahe seinem Rekordniveau. Getragen wird die Rallye vor allem vom globalen Boom rund um künstliche Intelligenz und vom starken Halbleiterzyklus.

    Die Zahlen des Verbands der Halbleiterindustrie zeigen die Dynamik. Der weltweite Halbleiterumsatz lag im März 2026 auf Basis des Dreimonatsdurchschnitts bei knapp 100 Milliarden US-Dollar. Damit übertrifft der Markt das Hoch aus dem Jahr 2022 deutlich. Gegenüber dem Vorjahr betrug das Wachstum zuletzt rund 80 Prozent.

    Besonders wichtig für Anleger ist laut Henseler die Gewinnentwicklung. Die Erwartungen für Halbleiterunternehmen steigen derzeit schneller als ihre Aktienkurse. Dadurch werden viele Titel gemessen am erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht teurer, sondern teilweise günstiger. Solange die Unternehmen das erwartete Gewinnwachstum von rund 60 Prozent liefern, steht die Rallye auf einem stabilen Fundament.

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    Ein zweiter Treiber ist der Ölpreis. Brent ist zuletzt auf rund 95 US-Dollar je Barrel gefallen. Das nährt die Hoffnung auf geringeren Inflationsdruck. Der Markt setzt auf Fortschritte in den Gesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sowie auf eine mögliche Öffnung der Straße von Hormus.

    Für die Börsen wäre das doppelt positiv. Sinkende Energiepreise entlasten die Margen energieintensiver Branchen wie der Halbleiterfertigung. Zugleich könnte geringerer Inflationsdruck der Europäischen Zentralbank mehr Spielraum geben, die Zinsen weniger stark zu erhöhen als befürchtet.

    Entspannung bleibt fragil

    Eine endgültige Waffenruhe gibt es bislang nicht. Der Ölpreis liegt weiter über dem Niveau vor der Auseinandersetzung. Henseler macht deutlich, dass der Markt bereits einen Frieden einpreist, den die Konfliktparteien noch nicht geschlossen haben.

    Die jüngsten Spannungen zeigen das Risiko. Nach Angaben der Vereinigten Staaten wurden erneut Ziele im Süden Irans angegriffen. Auch Anlagen zur Kontrolle von Radar und Drohnen wurden zerstört. Solange beide Seiten militärisch aktiv bleiben, kann der Ölpreis schnell wieder steigen. Damit würde ein wichtiger Pfeiler der aktuellen DAX-Stärke wackeln. Genau das ist der Fall.

    Öl (Brent)

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    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Auffällig ist zudem die Abkopplung von der deutschen Konjunktur. Der Sachverständigenrat hat seine Wachstumsprognose für 2026 von 0,9 auf 0,5 Prozent gesenkt. Auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag sowie das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln haben ihre Prognosen nach unten angepasst. Als Grund gilt vor allem der Energiepreisschock durch den Iran-Krieg, so die Analystin der DZ Bank.

    Der Deutsche Aktienindex reagiere stärker auf die Aussicht auf sinkende Energiepreise als auf die schwache Binnenkonjunktur. Das liege an seiner Struktur. Viele Indexmitglieder sind global tätig und profitieren stärker von internationalen Trends als von der deutschen Binnenwirtschaft.

    Zudem stützt das Infrastruktur- und Verteidigungspaket der Bundesregierung einzelne Branchen. Vor allem Industriewerte könnten von besseren Auftragsbüchern profitieren. Henseler weist jedoch darauf hin, dass die Maßnahme die gesamtwirtschaftliche Schwäche nicht vollständig ausgleicht.

    Analysten erwarten für 2026 ein durchschnittliches Gewinnwachstum von rund 14 Prozent im Deutschen Aktienindex. Genau diese Erwartung sei zugleich die verwundbarste Stelle der Rallye. Steigende Energiepreise, neue Handelsbarrieren, eine schwache Binnenwirtschaft oder eine Eskalation im Nahen Osten könnten die Gewinnziele schnell gefährden.

    Für die weitere Entwicklung wird laut Henseler entscheidend sein, ob der Tech-Aufschwung stark genug bleibt, um zyklische Risiken auszugleichen. Die Stärke des Deutschen Aktienindex hänge damit nicht nur an der Straße von Hormus. Sie hänge auch am Boom der künstlichen Intelligenz und am Halbleiterzyklus.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 24.841PKT auf Ariva Indikation (03. Juni 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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