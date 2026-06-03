Anteil der Löhne am US-Landeseinkommen fällt auf Rekordtief

Während die Gewinne der heimischen Unternehmen in Rekordtempo nach oben schießen, ist der Anteil der Löhne am Bruttoinlandseinkommen (GDI) auf rund 51 Prozent gefallen – den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1947, zeigen Statistiken des US Bureau of Labor Statistics (BLS). Im Gegenzug schnellten vor allem die Unternehmensgewinne und Vermögenseinkommen auf ein Rekordhoch.

Es ist ein makroökonomisches Paradoxon, das die USA seit Jahren in Atem hält: Die Wirtschaftszahlen glänzen, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zeigt solide Wachstumsraten und die Arbeitslosenquote verharrt auf historisch niedrigen Niveaus. Eigentlich beste Bedingungen für die Beschäftigten, sollte man meinen. Doch die Realität in den Lohntüten der Amerikaner spricht eine andere Sprache.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Hinter diesen Zahlen verbirgt sich eine fundamentale Verschiebung des wirtschaftlichen Gefüges: Eine historische Entkopplung von Produktivität und Entlohnung.

In den Wirtschaftswunder-Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg galt in den USA ein ungeschriebenes Gesetz: Wenn die Wirtschaft wächst und die Produktivität der Arbeiter steigt, dann steigen auch deren Löhne im gleichen Maße. Es war ein System, von dem beide Seiten profitierten.

Dieses Versprechen löste sich ab den 1980er-Jahren, beginnend mit der Präsidentschaft von Ronald Reagan, immer weiter auf. Getrieben durch Deregulierung, Globalisierung und eine fortschreitende Schwächung der organisierten Arbeitnehmerschaft (Gewerkschaften) wuchs die Produktivität der US-Wirtschaft unaufhörlich weiter – die Reallöhne der breiten Masse stagnierten jedoch weitgehend.

Die jüngste Inflationswelle wirkte hierbei wie ein Brandbeschleuniger. In der Schock-Phase zwischen 2021 und Mitte 2023 schoss die Teuerungsrate in den USA auf bis zu 9,1 Prozent hoch. Viele Unternehmen nutzten die allgemeine Marktunsicherheit, um ihre Preise weit über die eigenen inflationsbedingten Mehrkosten hinaus anzuheben. Ökonomen sprechen in diesem Zusammenhang von "Greedflation" (Gierflation). Das Ergebnis dieser Preissetzungsmacht: Die Gewinnmargen der Konzerne wuchsen immer weiter, während die Nominallöhne der Angestellten von den Preisen an der Supermarktkasse aufgefressen wurden. Zwar konnten die Reallöhne durch die sinkende Inflation in den Folgejahren wieder leicht an Boden gewinnen, doch der strukturelle Trend bleibt intakt: Das Kapital sichert sich ein immer größeres Stück vom Gesamtkuchen, während für die Arbeitnehmer weniger übrigbleibt.

Da in der US-Privatwirtschaft kollektive Verhandlungsstrukturen und Gewerkschaften historisch schwach ausgeprägt sind, ist fast jeder Angestellte bei Gehaltsverhandlungen auf sich allein gestellt. Wer nicht über seltene Spezialqualifikationen verfügt, zieht im direkten Duell mit den HR-Abteilungen globaler Konzerne meist den Kürzeren. Überdurchschnittlich profitieren konnten nur wenige gefragte Spezialisten, wie zum Beispiel KI-Profis und Cybersecurity-Analysten.

Hinzu kommt, dass das BLS bei der Lohnquote alle Gehälter zusammenzählt, vom Mindestlohn-Arbeiter bei Walmart bis hin zu den Millionengehältern und Aktienoptionen der Tech-CEOs (z.B. Tesla, Apple oder Microsoft). Selbst die extrem niedrige US-Lohnquote täuscht über die soziale Realität noch hinweg. Da die Gehälter der Top-Manager und Spitzenverdiener in den USA in den letzten 30 Jahren astronomisch gestiegen sind, bedeutet eine stagnierende oder leicht sinkende Lohnquote im Umkehrschluss: Für die breite Masse (die unteren 80 Prozent der Arbeiter) ist der reale Anteil am Kuchen deutlich geschrumpft.

In Deutschland fangen unter anderem Gewerkschaften diese extreme Spreizung innerhalb der Lohnsumme durch die Tarifverträge deutlich stärker ab. In den USA schlägt die ungleiche Verteilung also doppelt zu: Erst wandert Geld von der Arbeit zum Kapital, und das Geld, das bei der Arbeit bleibt, konzentriert sich zusätzlich an der absoluten Spitze.

Der transatlantische Vergleich offenbart ein tiefes Dilemma der modernen Wirtschaftspolitik. Das US-Modell hält die Unternehmen durch die niedrige Lohnquote extrem profitabel, liquide und innovationsfähig (was sich nicht zuletzt im aktuellen KI-Boom widerspiegelt), hinterlässt jedoch eine frustrierte und wirtschaftlich abgehängte Mittelschicht. Das deutsche Modell hingegen zeigt, dass die Beschäftigten hier beim Kampf um die faire Verteilung des Wohlstands gegenüber ihren amerikanischen Kollegen die besseren Karten haben.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion