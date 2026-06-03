🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Gewinne gehen an Aktionäre

    3989 Aufrufe 3989 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anteil der Löhne am US-Landeseinkommen fällt auf Rekordtief

    Die US-Wirtschaft wächst, doch der Wohlstand kommt nicht bei den Arbeitern an, sondern bleibt bei den Konzernen, deren Besitzern und den Aktionären. Eine historische Entkopplung von Profiten und Löhnen findet statt.

    Für Sie zusammengefasst
    Gewinne gehen an Aktionäre - Anteil der Löhne am US-Landeseinkommen fällt auf Rekordtief
    Foto: ChatGPT

    Es ist ein makroökonomisches Paradoxon, das die USA seit Jahren in Atem hält: Die Wirtschaftszahlen glänzen, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zeigt solide Wachstumsraten und die Arbeitslosenquote verharrt auf historisch niedrigen Niveaus. Eigentlich beste Bedingungen für die Beschäftigten, sollte man meinen. Doch die Realität in den Lohntüten der Amerikaner spricht eine andere Sprache.

    Während die Gewinne der heimischen Unternehmen in Rekordtempo nach oben schießen, ist der Anteil der Löhne am Bruttoinlandseinkommen (GDI) auf rund 51 Prozent gefallen – den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1947, zeigen Statistiken des US Bureau of Labor Statistics (BLS). Im Gegenzug schnellten vor allem die Unternehmensgewinne und Vermögenseinkommen auf ein Rekordhoch.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.423,81€
    Basispreis
    27,13
    Ask
    × 10,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.244,00€
    Basispreis
    2,50
    Ask
    × 9,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hinter diesen Zahlen verbirgt sich eine fundamentale Verschiebung des wirtschaftlichen Gefüges: Eine historische Entkopplung von Produktivität und Entlohnung.

    In den Wirtschaftswunder-Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg galt in den USA ein ungeschriebenes Gesetz: Wenn die Wirtschaft wächst und die Produktivität der Arbeiter steigt, dann steigen auch deren Löhne im gleichen Maße. Es war ein System, von dem beide Seiten profitierten.

    Dieses Versprechen löste sich ab den 1980er-Jahren, beginnend mit der Präsidentschaft von Ronald Reagan, immer weiter auf. Getrieben durch Deregulierung, Globalisierung und eine fortschreitende Schwächung der organisierten Arbeitnehmerschaft (Gewerkschaften) wuchs die Produktivität der US-Wirtschaft unaufhörlich weiter – die Reallöhne der breiten Masse stagnierten jedoch weitgehend.

    Die jüngste Inflationswelle wirkte hierbei wie ein Brandbeschleuniger. In der Schock-Phase zwischen 2021 und Mitte 2023 schoss die Teuerungsrate in den USA auf bis zu 9,1 Prozent hoch. Viele Unternehmen nutzten die allgemeine Marktunsicherheit, um ihre Preise weit über die eigenen inflationsbedingten Mehrkosten hinaus anzuheben. Ökonomen sprechen in diesem Zusammenhang von "Greedflation" (Gierflation). Das Ergebnis dieser Preissetzungsmacht: Die Gewinnmargen der Konzerne wuchsen immer weiter, während die Nominallöhne der Angestellten von den Preisen an der Supermarktkasse aufgefressen wurden. Zwar konnten die Reallöhne durch die sinkende Inflation in den Folgejahren wieder leicht an Boden gewinnen, doch der strukturelle Trend bleibt intakt: Das Kapital sichert sich ein immer größeres Stück vom Gesamtkuchen, während für die Arbeitnehmer weniger übrigbleibt.

    Da in der US-Privatwirtschaft kollektive Verhandlungsstrukturen und Gewerkschaften historisch schwach ausgeprägt sind, ist fast jeder Angestellte bei Gehaltsverhandlungen auf sich allein gestellt. Wer nicht über seltene Spezialqualifikationen verfügt, zieht im direkten Duell mit den HR-Abteilungen globaler Konzerne meist den Kürzeren. Überdurchschnittlich profitieren konnten nur wenige gefragte Spezialisten, wie zum Beispiel KI-Profis und Cybersecurity-Analysten.

    Hinzu kommt, dass das BLS bei der Lohnquote alle Gehälter zusammenzählt, vom Mindestlohn-Arbeiter bei Walmart bis hin zu den Millionengehältern und Aktienoptionen der Tech-CEOs (z.B. Tesla, Apple oder Microsoft). Selbst die extrem niedrige US-Lohnquote täuscht über die soziale Realität noch hinweg. Da die Gehälter der Top-Manager und Spitzenverdiener in den USA in den letzten 30 Jahren astronomisch gestiegen sind, bedeutet eine stagnierende oder leicht sinkende Lohnquote im Umkehrschluss: Für die breite Masse (die unteren 80 Prozent der Arbeiter) ist der reale Anteil am Kuchen deutlich geschrumpft.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    In Deutschland fangen unter anderem Gewerkschaften diese extreme Spreizung innerhalb der Lohnsumme durch die Tarifverträge deutlich stärker ab. In den USA schlägt die ungleiche Verteilung also doppelt zu: Erst wandert Geld von der Arbeit zum Kapital, und das Geld, das bei der Arbeit bleibt, konzentriert sich zusätzlich an der absoluten Spitze.

    Der transatlantische Vergleich offenbart ein tiefes Dilemma der modernen Wirtschaftspolitik. Das US-Modell hält die Unternehmen durch die niedrige Lohnquote extrem profitabel, liquide und innovationsfähig (was sich nicht zuletzt im aktuellen KI-Boom widerspiegelt), hinterlässt jedoch eine frustrierte und wirtschaftlich abgehängte Mittelschicht. Das deutsche Modell hingegen zeigt, dass die Beschäftigten hier beim Kampf um die faire Verteilung des Wohlstands gegenüber ihren amerikanischen Kollegen die besseren Karten haben.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gewinne gehen an Aktionäre Anteil der Löhne am US-Landeseinkommen fällt auf Rekordtief Die US-Wirtschaft wächst, doch der Wohlstand kommt nicht bei den Arbeitern an, sondern bleibt bei den Konzernen, deren Besitzern und den Aktionären. Eine historische Entkopplung von Profiten und Löhnen findet statt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     