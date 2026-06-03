Tom Lee: 2027/28 gibts die fettesten Gewinne unseres Lebens!

In einem aktuellen Interview mit CNBC erklärte Lee, dass die Börsen bis zum Jahresende zwar noch vor Herausforderungen stehen könnten. Anleger sollten daher "wachsam, aber grundsätzlich optimistisch" bleiben.

Fundstrat-Chefstratege Tom Lee glaubt, dass die Jahre 2027 und 2028 eine einmalige Phase außergewöhnlicher Kursgewinne an den Aktienmärkten werden könnten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Als mögliche Belastungsfaktoren nennt er die drei großen Börsengänge (IPOs) von SpaceX, OpenAI und Anthropic, die historisch häufig erhöhte Marktvolatilität im Umfeld der US-Zwischenwahlen sowie die Wahrscheinlichkeit, dass die Märkte den neuen Vorsitzenden der US-Notenbank Kevin Warsh, zunächst auf die Probe stellen werden.

Trotz dieser Risiken bleibt Lee für die Zeit nach 2026 ausgesprochen zuversichtlich. Seine Einschätzung stützt sich vor allem auf zwei zentrale Entwicklungen:

"Erstens glaube ich, dass sich das Wirtschaftswachstum in den USA tatsächlich beschleunigt. Mit anderen Worten: Die US-Wirtschaft könnte um 4 Prozent wachsen. Dass die größte und zugleich reifste Volkswirtschaft der Welt ihr Wachstumstempo erhöht, wäre bemerkenswert."

Und er meint, dass die USA in Sachen KI einen großen Vorsprung gegenüber der Welt hat.

"Zweitens sind die USA einer der größten Exporteure des wichtigsten Werkzeugs der kommenden zehn bis fünfzehn Jahre: KI-Produkte. Damit sind wir faktisch Nettoexporteur eines extrem hochwertigen Produkts."

Dazu würde der Generationswechsel ein weiterer Antreiber sein.

"Hinzu kommen demografische Rückenwinde: Die Millennials und die Generation Z treten zunehmend in den Arbeitsmarkt ein und beginnen gleichzeitig, Vermögen aus den älteren Generationen zu erben."

Er kommt zu dem waghalsigen Schluss:

"All diese Faktoren könnten dazu führen, dass wir nach 2026 – möglicherweise in den darauffolgenden zwei Jahren – einige der größten Börsengewinne unseres Lebens erleben."

ABER: Was kommt dann?

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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