Börsenstart USA - 03.06. - Dow Jones schwach -0,59 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 51.025,41 PKT und fällt um -0,59 %.

Top-Werte: Walmart +2,83 %, Sherwin-Williams +2,52 %, Unitedhealth Group +2,50 %, Amgen +1,85 %, Caterpillar +1,38 %

Flop-Werte: IBM -6,93 %, Salesforce -4,12 %, NVIDIA -2,17 %, Goldman Sachs Group -2,08 %, Microsoft -1,89 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:35) bei 30.540,56 PKT und fällt um -0,40 %.

Top-Werte: Intel +6,26 %, Fastenal +3,63 %, Western Digital +3,12 %, Linde +3,01 %, Exelon +2,84 %

Flop-Werte: Palo Alto Networks -8,74 %, Zscaler -6,40 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -5,51 %, AppLovin Registered (A) -5,36 %, Datadog Registered (A) -5,32 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:16) bei 7.578,47 PKT und fällt um -0,50 %.

Top-Werte: Intel +6,26 %, Cboe Global Markets +5,62 %, Medtronic +4,44 %, Resmed +3,88 %, Casey's General Stores +3,78 %

Flop-Werte: Palo Alto Networks -8,74 %, Global Payments -8,48 %, ServiceNow -7,21 %, IBM -6,93 %, Lumentum Holdings -6,23 %