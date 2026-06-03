Diginex informiert: Stand der Resulticks-Übernahme
Diginex setzt zum nächsten Wachstumssprung an: Die geplante Übernahme von Resulticks soll Technologie, Umsatzkraft und Nachhaltigkeitsfokus gezielt bündeln.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Diginex informiert über die geplante Übernahme der Resulticks Global Companies Pte. Limited.
- Strategische Zielsetzung: Ausbau der Diginex‑Plattform um Echtzeit‑Entscheidungsfindung und Kundeninteraktions‑Funktionen zusätzlich zu ESG‑Daten und Berichterstattung.
- Erwarteter finanzieller Beitrag von Resulticks nach Vollzug (annualisiert): rund 150 Mio. USD Umsatz und 46–50 Mio. USD EBITDA.
- Das Long‑Stop‑Date für die Übernahme wurde vom 29. Mai 2026 auf den 12. Juni 2026 verlängert, um Zeit zur Erfüllung verbleibender Vollzugsbedingungen zu gewinnen.
- Diginex ist ein nachhaltigkeitsorientiertes RegTech‑Unternehmen (Blockchain, KI, Machine Learning, Datenanalyse); die Plattform diginexESG unterstützt Rahmenwerke wie GRI, SASB und TCFD.
- Miles Pelham (Chairman und Gründer) betont sein Engagement und hat seit dem Börsengang persönlich insgesamt 25,4 Mio. USD zu einem Durchschnittspreis von 5,69 USD je Aktie investiert.
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