ROUNDUP/Aktien New York
Konfliktverschärfung in Nahost bremst - Nasdaq-Rekord
- US-Börsen nach Rekordjagd unter Gewinnmitnahmen
- Zunehmende Spannungen zwischen USA und Iran eskalieren
- Steigende Ölpreise und Zolldrohungen belasten Märkte
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen leiden am Mittwoch nach ihrer Rekordjagd unter Gewinnmitnahmen. Zunehmende Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, weiter anziehende Ölpreise und neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump sorgen für eine nicht gerade rosige Nachrichtenlage. Nur dem Nasdaq 100 gelang zum Auftakt erneut ein Rekord.
Gegen Ende der ersten Handelsstunde verlor der Nasdaq 100 0,14 Prozent auf 30.618,21 Punkte. Für den Leitindex der Wall Street, den Dow Jones Industrial , ging es um 0,80 Prozent auf 50.899,60 Zähler abwärts. Der S&P 500 gab um 0,41 Prozent auf 7.578,85 Punkte nach. Seine neuntägige Gewinnserie droht damit zu reißen.
Obwohl über eine Verlängerung der seit knapp zwei Monaten geltenden Waffenruhe verhandelt wird, haben sich die USA und der Iran über Nacht eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert. Nachdem der Dienstleister ADP mitteilte, dass die US-Privatwirtschaft im Mai ein wenig mehr neue Stellen geschaffen hatte als prognostiziert, rückt allmählich auch schon der offizielle Jobbericht am Freitag ins Blickfeld.
Trump droht insgesamt 60 Ländern mit neuen Zöllen, weil diese Importe von Produkten aus mutmaßlicher Zwangsarbeit nicht verhinderten oder bestehende Importverbote nicht genügend überprüften. Dies beinhalte zwar Risiken für die Märkte, glaubt Aktienstrategin Nataliia Lipikhina von der JPMorgan Private Bank. "Aber die Anleger haben aus dem letzten Jahr ein Drehbuch dafür, wie sich die Lage entwickeln könnte."
Neuen Treibstoff für den Technologiesektor könnten demnächst erwartete Mega-Börsengänge beisteuern. Neben dem Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tesla -Chef Elon Musk wollen auch die KI-Firma Anthropic und der Chat-GPT-Entwickler OpenAI den Sprung auf das Parkett wagen. Dies sei ein starker Vertrauensindikator für die Märkte, betonte Lipikhina.
Bei Marvell Technology hielt die rekordbringende KI-Euphorie zur Wochenmitte an. Die Aktien des Halbleiterkonzerns, den Nvidia -Chef Jensen Huang als "nächstes Billionen-Dollar-Unternehmen" bezeichnet hatte, knüpften mit einem Anstieg um 6,5 Prozent an die jüngsten Kurssprünge an. Um diesen Status zu erreichen, müsste sich die Bewertung nochmals fast vervierfachen.
Auch bei einigen Chip-Branchenkollegen wie Intel und AMD , die zu Wochenbeginn unter dem Nvidia-Einstieg in das Geschäft mit PC-Hauptprozessoren gelitten hatten, ging es im Rahmen einer Erholung wieder bergauf - im Falle von AMD auf Rekordniveau. Unter Druck gerieten im Tech-Sektor die zuletzt schwankenden Software-Aktien sowie die stark gelaufenen IT-Werte. IBM und Salesforce waren im Dow die Schlusslichter.
Weitere Gewinnmitnahmen gab es bei den Aktien von Palo Alto Networks , die nach ihrer Bestmarke vom Montag mit minus sechs Prozent an ihre Vortagsverluste anknüpften. Das IT-Sicherheitsunternehmen hatte mit einem angehobenen Gewinnausblick auf das laufende Quartal positiv überrascht, doch Anleger halten die Potenziale des Unternehmens im Bereich der KI-Bedrohungen wohl für eingepreist.
Die Titel von Gamestop sprangen um acht Prozent hoch. Der Videospiele-Händler steigerte im vergangenen Quartal seinen Umsatz deutlich und erzielte einen Rekordgewinn. Zudem will er eigene Aktien im Wert von zwei Milliarden US-Dollar zurückkaufen.
Die Aktien von Sherwin-Williams zogen im Dow nach ihrem Rückgang der vergangenen Tage um 1,6 Prozent. Der Lack- und Farbenhersteller und sein japanischer Branchenkollege Nippon Paint Holdings haben ihre Pläne für eine Übernahme von Akzo Nobel wegen des Widerstands der Niederländer aufgegeben./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,03 % und einem Kurs von 461,9 auf Tradegate (03. Juni 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,22 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,51 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +45,54 %/+69,79 % bedeutet.
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Moin, einen sonnigen Tag zusammen!
Gerade markieren meine beiden Depots mal wieder ein ATH, wie viele es in diesem Jahr schon waren kann ich nicht sagen, es läuft gut.
Vom Depotvolumen her bin ich aktuell über dem Level, dass ich vor den Verkäufen für das Haus hatte, irre. Im letzten Jahr komme ich inkl. der Neuerwerbungen (ex Hauskapital) auf eine super Rendite von 14,8 %. Ohne neue Investitionen wären es ca. 10% gewesen, auch ordentlich. Genau ausrechnen kann und will ich das gar nicht.
Sonderthemen:
Alphabet: Nachdem letzte Jahr Alphabet für einen KI-Verlierer erklärt wurde, ist die Aktie massiv angestiegen. Das freut mich sehr, da diese Aktie auch in den Depots meiner Kinder liegt. (ich hatte zu einem günstigen Zeitpunkt zugeschlagen und habe das auch hier im Forum von Alphabet gepostet) Vom KI-Verlierer hat die Story komplett gedreht und man geht nun davon aus das Gemini ganz vorne mitspielen kann. Meine eigenen Tests bestätigen die Brillanz von Gemini.
PayPal: Tja was soll ich sagen. Mein Investment Case ist voll nach hinten los gegangen. Alex Chris ist leider nicht mehr CEO und die ganzen Zukunftsaussichtigen und Planungen sind hinfällig. Meine Position und sehr groß und ordentlich (aber verkraftbar) im Minus. Ich werden halten und die kommenden 2 Jahre abwarten was passiert. Meine aktuelle Einschätzung ist, dass im Bereich der Zahlungsdienstleisten einfach viel zu viele Unternehmen aktiv sind, und ständig neue dazu kommen. PayPal verdient richtig gut Geld, ist aber einem sehr intensiven Wettbewerb ausgesetzt. Es können nicht alle stark wachsen. Jetzt mit der Banklizenz muss man sehen was passiert. Eigentlich müsste Paypal Firmen wie Visa und Mastercard direkt angreifen können und in der Lage sein, dieses Geschäft zu disruptieren. Das sind Dinosaurier gegen Formel 1 Renner… das muss Paypal gewinnen können- Das Potential ist weiterhin gigantisch, aber es fehlt eine klare Strategie dieses Angriff auch umzusetzen. Im schlimmsten Fall dauert es noch viele Jahre in intensivem Wettbewerb und am Ende gibt es nur verlierer. Ich hoffe das es vorher eine Marktbereinigung gibt und das diverse Anbieter, die Verluste schreiben, aus dem Markt ausscheiden.
Palo Alto: ich hatte Aktien der israelischen Power-Firma Cyberark. Diese wurde von Palo Alto übernommen. Aus dem Grund hat sich meine Position in Palo Alto noch mal vergrößert. Auf die Barkomponente der Transaktion warte ich seit fast 3 Monaten. Ergebnis keine Cyberark mehr: schade den ich lag 450% vorne, dafür Palo Alto… da liege ich 800% vorne auch nicht so schlecht.
Software-Aktien: In den letzten Monaten gab es Softwareaktien zu attraktiver Bewertung. Sektor-Übergreifend wird hier ein Umsatzverlust eingepreist, der durch KI entsteht. In den Bilanzen ist davon aber nichts zu sehen. Ich gehe davon aus, dass dies eine sehr gute Gelegenheit darstellt in Spitzenunternehmen einzusteigen. Ähnlich wie der Markt bei Alphabet falsch lag, liegt er meiner Meinung nach auch bei Software und SaaS-Plattformen falsch. Aus dieser Überzeugung heraus habe ich Aktien von Monday.com, Service Now und Adobe erworben. Für meine Kinder habe ich Nemetschek und SAP erworben. Wobei die SAP-Order noch nicht bedient wurde. Hätte ich noch mehr Budget würde ich diese Positionen noch mal vergrößern. Ich hätte gerne auch noch SAP und Atlassian gekauft, es lag allein am Cash der begrenzt war/ist.
Öl- Aktien: Meine Öl und Rohstoffaktien sind sehr gut gelaufen. Ich bin mir bewusst das wir aktuell, was diese Themen angeht eine Sonderkonjunktur sehen. Durch die Probleme im Nahen Osten ist der Ölpreis und auch die anderen Rohstoffpreise verzerrt. Das wirkt sich aus auf Unternehmen wie Chevron, Phillips 66, Shell oder auch BHP.Die Frage ist immer wie lange läuft die Sonderkonjunktur noch? Ab wann geht es wieder Richtung Süden? Auf der einen Seite weiß ich um die Sondersituation und was passieren wird, auf der anderen Seite kann eine solche Situation noch Jahrelang bestehen und die Unternehmen könnten noch mal 50-100 Prozent nach oben machen.
Warner Bros Discovery – erheblicher Gewinn. 200%
Docusign – kleiner Gewinn, glaube nicht mehr an die Story… digitale Unterschrift können viele z.B. Adobe
Cyberark: Umtausch in Palo Alto aufgrund der Übernahme
The Trade Desk – Plattform im Sonderangebot – kleine erste Position erworben
Monday.com – Plattform im Sonderangebot – kleine erste Position erworben
Netflix – Plattform im Sonderangebot – Mittlere Position erworben, werde ich weiter aufstocken
Paypal – Aufgestockt, wahrscheinlich ein Fehler
Service Now - – Plattform im Sonderangebot - Mittlere Position erworben, werde ich weiter aufstocken
Adobe – Software zu günstigen Bewertungen, aufgrund KI Angst - Mittlere Position erworben
UPS – Dividendentitel mit günstiger Bewertung / Gelegenheit - Mittlere Position erworben
Kimberly Clark – Aufgestockt in mittlerem Umfang, Dividendentitel mit günstiger Bewertung / Gelegenheit
General Mills – Aufgestockt in kleinerem Umfang, wahrscheinlich ein Fehler
So dann kommen wir mal zu meinen größten Positionen in absteigender Reihenfolge:
1.Microsoft
2.Arista Networks
3.Amazon
4.Alphabet
5.BHP Group
6.Cisco Systems
7.Deutsche Post / DHL
8.PayPal
9.E.On
10. Palo Alto Networks
11. Allianz
12. Shell
13. Roche
14. Pan Americal Silver
15. GSK
16. Walt Disney
17. Lenovo
18. Kimberly Clark
19. Deutsche Telekom
20. Pfizer
Ausblick: Eigentlich war ja mein Ziel, die Anzahl der Positionen zu reduzieren und mehr Geld in weniger Titel zu investieren. Das hat jetzt in der ersten 5 Monaten des Jahres nicht ganz so gut geklappt. Ich hätte vielleicht alles in Service Now stecken sollen und nicht noch in Monday.com und Adobe usw. Gerade mit den small caps hatte ich im letzten Jahr eher weniger Glück. Es macht aber einfach zu viel Spass. Also bitte nicht nachmachen. Kauft euch lieber eine MSFT oder eine SAP… und nicht diese hilflosen tenbagger Versuche, wie ich sie unternehme. Ich bräuchte einfach mal Beratung.
Ich frage mal: Wenn ihr die Liste oben seht. Welche 3 Aktien würdet ihr heute abstoßen und warum?
Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Gute Woche und gutes Leben euch!
Dividendenstatistik Mai 2026
Hallo allerseits,
Stark: Cisco Systems +32 , ABN AMBRO +17, ING +12, Deutsche Post +9 ,
|ALTRIA GRP INC. DL-,333
|80,57
|BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
|59,85
|CAPITAL STHWEST CORP.DL 1
|19,60
|DEUTSCHE POST AG NA O.N.
|139,89
|SAP SE O.N.
|150,00
|DAIMLER TRUCK HLDG NA ON
|285,00
|ALLIANZ SE NA O.N.
|188,85
|SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
|47,25
|GL X-N.100 CC DLD
|17,26
|DBS GRP HLDGS SD 2
|43,14
|ABN AMRO BANK DR/EO1
|170,82
JAN 292
FEB 457
MRZ 423
APR 1.264
MAI 1.202