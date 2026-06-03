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    DXC führt „DXC CoreIgnite" ein, um Finanzinstituten dabei zu helfen, sich schnell mit Fintech-Ökosystemen zu vernetzen und diese zu skalieren

    DXC führt „DXC CoreIgnite ein, um Finanzinstituten dabei zu helfen, sich schnell mit Fintech-Ökosystemen zu vernetzen und diese zu skalieren
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Verbindet Finanzinstitute mit Fintech-Ökosystemen in den Bereichen Zahlungsverkehr, digitale Vermögenswerte und Embedded Finance über ein vorintegriertes Partnernetzwerk, zu dem unter anderem Ripple, Euronet, Splitit, Aptys Solutions und ArcOne gehören
    • Hilft Banken dabei, neue Dienstleistungen schneller einzuführen und zu skalieren, indem die Komplexität der Integration zwischen bestehenden Kernbankensystemen verringert wird
    • CoreIgnite ist Teil von DXC GrowthX und hat es sich zum Ziel gesetzt, Kunden dabei zu unterstützen, ihre Modernisierung zu beschleunigen, Innovationen voranzutreiben und durch digitale Transformation neue Wachstumschancen zu erschließen

    ASHBURN, Va., 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute die Einführung von DXC CoreIgnite bekannt, einer Cloud-nativen Plattform zur Umsatzoptimierung, die Finanzinstituten einen zentralen Zugangspunkt zu Fintech-Ökosystemen bieten, Finanzabläufe koordinieren und neue Umsatzchancen erschließen soll – und das alles bei gleichzeitiger Anbindung an bestehende Kernsysteme.

    DXC CoreIgnite

    DXC CoreIgnite wurde für den Einsatz sowohl auf der Hogan-Kernbankplattform von DXC als auch in Nicht-Hogan-Umgebungen entwickelt und ermöglicht es Banken, ihre Systeme schrittweise zu modernisieren und gleichzeitig ihre bestehenden Infrastrukturinvestitionen optimal zu nutzen. Durch vorgefertigte Integrationen und Echtzeit-Orchestrierung bietet CoreIgnite direkten Zugang zu Zahlungsnetzwerken, Ökosystemen für digitale Vermögenswerte, Embedded-Finance-Funktionen sowie einem wachsenden Partnernetzwerk, zu dem unter anderem Ripple, Euronet, Splitit, Aptys Solutions und ArcOne gehören.

    Die Finanzdienstleistungsbranche wird durch Embedded Finance, digitale Vermögenswerte und Echtzeit-Zahlungen neu gestaltet – was neue Möglichkeiten für Wachstum und Kundenbindung eröffnet. Dennoch sehen sich viele Institutionen nach wie vor durch fragmentierte Systemintegrationen, veraltete Architekturen sowie die Kosten und die Komplexität der Modernisierung eingeschränkt. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs ermöglicht DXC CoreIgnite Banken, Partner schnell zu vernetzen, neue Angebote auf den Markt zu bringen und Innovationen mit größerer Geschwindigkeit und Flexibilität voranzutreiben.

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