DZ BANK stuft K+S auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für K+S auf "Halten" mit einem fairen Wert von 15,25 Euro belassen. Die angekündigte Übernahme des Salzgeschäfts des polnischen Chemieunternehmens Qemetica sei ein strategisch sinnvoller Schritt und erfolge zu einem angemessenen Preis, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Transaktion mache die Kasseler etwas unabhängiger vom Auf und Ab des volatilen Kalipreises und verleihe dem Salzgeschäft eine stärkere Osteuropa-Note./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 14,63EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 16:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

