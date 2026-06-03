Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 03.06.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.06.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Scout24
Tagesperformance: -5,27 %
Tagesperformance: -5,27 %
Platz 1
Performance 1M: +5,36 %
Performance 1M: +5,36 %
SAP
Tagesperformance: -5,02 %
Tagesperformance: -5,02 %
Platz 2
Performance 1M: +13,13 %
Performance 1M: +13,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das SAP-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen gab es Berichte über -4% Kursrückgang, aber auch Hinweise auf Erholungen bis ca. +9% vor ca. zwei Wochen. Technische Diskussionen deuten auf intaktes Ausbruchspotenzial; fundamentale Signale bleiben unklar. Gründe: Index-Rebalancing/Schlussauktionen beeinflussen das Handelsvolumen. Insgesamt volatil; keine konkreten Bewertungsziele genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
RWE
Tagesperformance: +3,65 %
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 3
Performance 1M: -8,63 %
Performance 1M: -8,63 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -3,11 %
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 4
Performance 1M: +2,44 %
Performance 1M: +2,44 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: -3,00 %
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 5
Performance 1M: +2,64 %
Performance 1M: +2,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Deutsche Bank: Dividenden ca. 3,5% brutto (netto ca. 2,6%), einige Beiträge nennen heutige Kursverluste (~−3%), andere belegen starke Performance inkl. Dividenden (287%). Vordergründig wird seitwärts/volatil diskutiert; Dividenden-Zahltage werden erwähnt. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird hier nicht angegeben.
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -2,83 %
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 6
Performance 1M: +1,15 %
Performance 1M: +1,15 %
Airbus
Tagesperformance: -2,72 %
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 7
Performance 1M: -2,85 %
Performance 1M: -2,85 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -2,68 %
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 8
Performance 1M: -3,82 %
Performance 1M: -3,82 %
Vonovia
Tagesperformance: -2,45 %
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 9
Performance 1M: -11,34 %
Performance 1M: -11,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
wallstreetONLINE-Forum: 14-Tage-Kursveränderung nicht angegeben. Anleger setzen sachlich auf Fundamentaldaten: Inflation treibt Mietspiegel, Vonovia bleibt als Langfristinvestment attraktiv dank steigender Mieteinnahmen. Bestandsmieten ca. 9 €/m²; Mietaufkommen wächst laut Posts >4%. Leerverkäufe moderat (~0,6%). Sentiment bleibt faktenorientiert statt emotional.
adidas
Tagesperformance: -2,43 %
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 10
Performance 1M: +11,72 %
Performance 1M: +11,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
wallstreetONLINE-Forum: Adidas-Sentiment gemischt. Positive Impulse durch WM-Ausrüsterrolle, Rückkaufprogramm und überwiegend Buy-Einschätzungen der Analysten; Kursentwicklung zuletzt deutlich im Aufwärtskanal, von ca. 138 EUR auf 168 EUR (~+21%). Einige erwarten weitere Erholung, andere sehen kein nachhaltiges Upside. Short-Squeeze-Diskussion vorhanden. Insgesamt moderat optimistisch, valuations kritisch.
BMW
Tagesperformance: -2,34 %
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 11
Performance 1M: -7,38 %
Performance 1M: -7,38 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,26 %
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 12
Performance 1M: +3,64 %
Performance 1M: +3,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Gemischtes Sentiment: Dividende und KI-/Infrastruktur-Initiativen (KI-Fabrik München, souveräne KI-Plattform) wirken positiv, doch Skepsis besteht wegen langsamer Kursentwicklung und US-/T-Mobile-Risiken. Kursziele ca. 26–30 €, Widerstand um 30 €. In den letzten 14 Tagen schwankte der Kurs grob in diesem Band. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Merck
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 13
Performance 1M: +20,96 %
Performance 1M: +20,96 %
Fresenius
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 14
Performance 1M: -13,00 %
Performance 1M: -13,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Fresenius
WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment zu Fresenius. Mehrere Hochstufungen (UBS) treffen auf Skepsis, wann der Boden kommt. JPM belässt Overweight mit Ziel 56,60€. Vorstand kaufte ca. 200.000€. Bundesanzeiger: Leerverkäufe >0,5% offenbar nicht vorhanden. 14-Tage-Kursentwicklung: 53€ → 36€ ca. -33%. Dividende 1,05€ (Valuta 27.05).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Fresenius eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 67,65%
|PUT: 32,35%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 35,29 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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