Aktien mit extremer Performance im DAX am 03.06.2026

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Das SAP-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen gab es Berichte über -4% Kursrückgang, aber auch Hinweise auf Erholungen bis ca. +9% vor ca. zwei Wochen. Technische Diskussionen deuten auf intaktes Ausbruchspotenzial; fundamentale Signale bleiben unklar. Gründe: Index-Rebalancing/Schlussauktionen beeinflussen das Handelsvolumen. Insgesamt volatil; keine konkreten Bewertungsziele genannt.