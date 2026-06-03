Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 03.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.06.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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SUESS MicroTec
Tagesperformance: +7,51 %
Tagesperformance: +7,51 %
Platz 1
Performance 1M: +33,25 %
Performance 1M: +33,25 %
TeamViewer
Tagesperformance: -7,18 %
Tagesperformance: -7,18 %
Platz 2
Performance 1M: +31,59 %
Performance 1M: +31,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
wallstreetONLINE-Forum: Anleger zeigen gemischte Stimmungen zu TeamViewer. Fundamentales: 1E-Wachstum bleibt fraglich; Q1‑Beobachtungen deuten auf erst 2026 mögliche Prognose-Erhöhung; KI-Bezug unklar. Technisch/Markt: Montag starkes Kursplus mit hohem Volumen; Short-Positionen werden diskutiert. Algo-getriebene Trends scheinen wichtiger als einzelne Fundamentaldaten. 14‑Tage-Veränderung wird nicht explizit genannt.
Nemetschek
Tagesperformance: -5,82 %
Tagesperformance: -5,82 %
Platz 3
Performance 1M: +3,97 %
Performance 1M: +3,97 %
ATOSS Software
Tagesperformance: -5,64 %
Tagesperformance: -5,64 %
Platz 4
Performance 1M: +3,41 %
Performance 1M: +3,41 %
SAP
Tagesperformance: -5,20 %
Tagesperformance: -5,20 %
Platz 5
Performance 1M: +13,13 %
Performance 1M: +13,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das SAP-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen gab es Berichte über -4% Kursrückgang, aber auch Hinweise auf Erholungen bis ca. +9% vor ca. zwei Wochen. Technische Diskussionen deuten auf intaktes Ausbruchspotenzial; fundamentale Signale bleiben unklar. Gründe: Index-Rebalancing/Schlussauktionen beeinflussen das Handelsvolumen. Insgesamt volatil; keine konkreten Bewertungsziele genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
CANCOM SE
Tagesperformance: -4,54 %
Tagesperformance: -4,54 %
Platz 6
Performance 1M: +14,34 %
Performance 1M: +14,34 %
AIXTRON
Tagesperformance: +4,08 %
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 7
Performance 1M: +28,31 %
Performance 1M: +28,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
wallstreetONLINE-Forum: Fokus auf sachliche Kursentwicklung, Auftragsdynamik (GaN/Opto) und steigende Kursziele (Jefferies 61,28€; BoA). STMicro-Kunde als fundamentale Verbindung. In 14 Tagen ca. 54€ → 58–61€ (intraday >61€). Rebound mit Volatilität; insgesamt leicht positives Momentum statt radikalem Trendwechsel.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
Bechtle
Tagesperformance: -2,82 %
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 8
Performance 1M: +13,58 %
Performance 1M: +13,58 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,69 %
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 9
Performance 1M: +3,63 %
Performance 1M: +3,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
wallstreetONLINE-Forum: Fokus auf sachliche Kursentwicklung, Auftragsdynamik (GaN/Opto) und steigende Kursziele (Jefferies 61,28€; BoA). STMicro-Kunde als fundamentale Verbindung. In 14 Tagen ca. 54€ → 58–61€ (intraday >61€). Rebound mit Volatilität; insgesamt leicht positives Momentum statt radikalem Trendwechsel.
IONOS Group
Tagesperformance: -2,68 %
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 10
Performance 1M: +13,17 %
Performance 1M: +13,17 %
1&1
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 11
Performance 1M: +8,09 %
Performance 1M: +8,09 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,59 %
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 12
Performance 1M: +3,64 %
Performance 1M: +3,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Gemischtes Sentiment: Dividende und KI-/Infrastruktur-Initiativen (KI-Fabrik München, souveräne KI-Plattform) wirken positiv, doch Skepsis besteht wegen langsamer Kursentwicklung und US-/T-Mobile-Risiken. Kursziele ca. 26–30 €, Widerstand um 30 €. In den letzten 14 Tagen schwankte der Kurs grob in diesem Band. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Jenoptik
Tagesperformance: +2,42 %
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 13
Performance 1M: +45,51 %
Performance 1M: +45,51 %
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