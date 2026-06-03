Wadephul übt scharfe Kritik am Iran nach Eskalation am Golf

NEW YORK (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat die Regierung im Iran scharf für deren neuen Angriffe auf die benachbarten Golfstaaten Kuwait und Bahrain kritisiert. "Parallel zu Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten und zu einem vereinbarten Waffenstillstand ist es völlig unzulässig, derartige Angriffe vorzunehmen", sagte der CDU-Politiker am Rande eines Besuchs bei den Vereinten Nationen in der US-Ostküstenmetropole New York.

"Das sind Angriffe, die sich gegen den Friedensprozess richten. Das sind Angriffe, die sich gegen unbeteiligte Dritte richten", ergänzte Wadephul. Dies zeige bedauerlicherweise einmal mehr "den Charakter des iranischen Regimes". Die Bundesregierung fordere den Iran auf, endlich diese Kampfhandlungen zu unterlassen.