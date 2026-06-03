Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 03.06.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.06.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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SAP
Tagesperformance: -5,39 %
Tagesperformance: -5,39 %
Platz 1
Performance 1M: +13,13 %
Performance 1M: +13,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das SAP-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen gab es Berichte über -4% Kursrückgang, aber auch Hinweise auf Erholungen bis ca. +9% vor ca. zwei Wochen. Technische Diskussionen deuten auf intaktes Ausbruchspotenzial; fundamentale Signale bleiben unklar. Gründe: Index-Rebalancing/Schlussauktionen beeinflussen das Handelsvolumen. Insgesamt volatil; keine konkreten Bewertungsziele genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -5,23 %
Tagesperformance: -5,23 %
Platz 2
Performance 1M: +0,38 %
Performance 1M: +0,38 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -3,90 %
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 3
Performance 1M: -10,62 %
Performance 1M: -10,62 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -3,12 %
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 4
Performance 1M: +2,44 %
Performance 1M: +2,44 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -3,11 %
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 5
Performance 1M: -6,87 %
Performance 1M: -6,87 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: -2,98 %
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 6
Performance 1M: +2,64 %
Performance 1M: +2,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Deutsche Bank: Dividenden ca. 3,5% brutto (netto ca. 2,6%), einige Beiträge nennen heutige Kursverluste (~−3%), andere belegen starke Performance inkl. Dividenden (287%). Vordergründig wird seitwärts/volatil diskutiert; Dividenden-Zahltage werden erwähnt. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird hier nicht angegeben.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,95 %
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 7
Performance 1M: +3,64 %
Performance 1M: +3,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Gemischtes Sentiment: Dividende und KI-/Infrastruktur-Initiativen (KI-Fabrik München, souveräne KI-Plattform) wirken positiv, doch Skepsis besteht wegen langsamer Kursentwicklung und US-/T-Mobile-Risiken. Kursziele ca. 26–30 €, Widerstand um 30 €. In den letzten 14 Tagen schwankte der Kurs grob in diesem Band. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Airbus
Tagesperformance: -2,74 %
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 8
Performance 1M: -2,85 %
Performance 1M: -2,85 %
adidas
Tagesperformance: -2,66 %
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 9
Performance 1M: +11,72 %
Performance 1M: +11,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
wallstreetONLINE-Forum: Adidas-Sentiment gemischt. Positive Impulse durch WM-Ausrüsterrolle, Rückkaufprogramm und überwiegend Buy-Einschätzungen der Analysten; Kursentwicklung zuletzt deutlich im Aufwärtskanal, von ca. 138 EUR auf 168 EUR (~+21%). Einige erwarten weitere Erholung, andere sehen kein nachhaltiges Upside. Short-Squeeze-Diskussion vorhanden. Insgesamt moderat optimistisch, valuations kritisch.
BMW
Tagesperformance: -2,34 %
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 10
Performance 1M: -7,38 %
Performance 1M: -7,38 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: -2,30 %
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 11
Performance 1M: +4,45 %
Performance 1M: +4,45 %
Ferrari
Tagesperformance: -2,29 %
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 12
Performance 1M: +3,45 %
Performance 1M: +3,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Ferrari
Ferrari-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: EV-Skepsis (Batteriegewicht, Kosten) gegenüber zunehmenden Hinweisen auf Profitabilität (EBIT-Marge ca. 39%). Bewertung teils zu teuer (KGVe ca. 30), andere sehen Valuation relativ zu Branchen-Kollegen. Einige hoffen auf Kurserholung bei erneuter Großaktionärs-Unterstützung. Konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht genannt.
Hermes International
Tagesperformance: -2,10 %
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 13
Performance 1M: -1,82 %
Performance 1M: -1,82 %
Allianz
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 14
Performance 1M: -4,18 %
Performance 1M: -4,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Allianz wirkt überwiegend konstruktiv. Mehrere Beiträge loben die solide Kursentwicklung der letzten Jahre und betonen eine starke fundamentale Lage der Versicherungsaktien sowie charttechnische Stärke. Eine konkrete 14-Tage-Veränderung wird nicht genannt. Fokus der Diskussion liegt auf Fundamentales/Technik statt kurzfristiger Dämpfer.
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