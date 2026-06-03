Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 03.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.06.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: +3,39 %
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 1
Performance 1M: -5,96 %
Performance 1M: -5,96 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +3,03 %
Tagesperformance: +3,03 %
Platz 2
Performance 1M: +65,32 %
Performance 1M: +65,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
WallstreetONLINE zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu AT&S. Fundamentale Signale sind positiv: starke Zahlen, EBITDA-Steigerung, Korea-Verkauf, Turnaround; Stoxx600-Aufnahme könnte Aufwärtsmomentum bringen. Gegenseitig warnen Nutzer vor Übertreibung: Gewinnmitnahmen, antizyklische Strategien, Short-Signale nach Blow-off-Top. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht numerisch angegeben; Hinweise nennen 140–144 €.
Wienerberger
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 3
Performance 1M: -2,39 %
Performance 1M: -2,39 %
DO & CO
Tagesperformance: -2,13 %
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 4
Performance 1M: +7,84 %
Performance 1M: +7,84 %
voestalpine
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 5
Performance 1M: +5,86 %
Performance 1M: +5,86 %
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