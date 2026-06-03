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    ROUNDUP

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    Rheinmetall wird reine Waffenschmiede - zumindest fast

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall verkauft Großteil der Kfz-Zuliefersparte
    • Fokus auf margenstarkes Militärgeschäft und starkes Wachstum
    • Neusswerk wird auf Satellitenfertigung umgestellt
    ROUNDUP - Rheinmetall wird reine Waffenschmiede - zumindest fast
    Foto: David Young - dpa

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Auf dem Weg zum reinen Rüstungskonzern ist Rheinmetall einen großen Schritt weitergekommen. Das Unternehmen gab in Düsseldorf bekannt, dass es einen Vertrag zum Verkauf des größten Teils seiner Kfz-Zuliefersparte an die Münchner Industrieholding Aequita unterschrieben hat. Die Transaktion soll im vierten Quartal vollzogen sein. Der Verkaufspreis liegt bei 350 Millionen Euro. In dem verkauften Unternehmensteil sind rund 6.200 Beschäftigte tätig, bei Rheinmetall verbleiben 34.000.

    Es geht um die sogenannten zivilen Aktivitäten, also Bauteile für Autos. Angesichts der schwachen Nachfrage nach Autos aus Europa ist dieser Geschäftszweig schon länger eine Wachstumsbremse für Rheinmetall, das mit seinem Militärgeschäft von einem Firmenrekord zum nächsten eilt. Die Verkaufsgespräche begannen bereits vergangenes Jahr, nun wurden Nägel mit Köpfen gemacht.

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    Im Kfz-Werk in Neuss werden künftig Satelliten hergestellt

    Die Kfz-Sparte kam 2025 auf einen Umsatz von zwei Milliarden Euro, das Waffengeschäft hingegen auf rund 10 Milliarden Euro. Das bisherige Kfz-Werk von Rheinmetall in Neuss wird schon jetzt schrittweise umgewidmet - dort werden künftig Satelliten und andere Rüstungsgüter hergestellt und keine Kfz-Bauteile mehr. Ein spanisches Werk soll ebenfalls umfunktioniert werden.

    "Wir konzentrieren uns auf das margenstarke Geschäft mit den militärischen Kunden, wo wir hervorragende Wachstumschancen haben", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger. Man gebe die zivile Sparte "in gute Hände". "Die international erfolgreiche Industrieholding vereint viel Erfahrung im Bereich Industrial und Automotive mit einem Fokus auf Unternehmertum, Transformation und langfristige Perspektive."

    Aequita-Chef: "Hervorragende Ergänzung"

    Aequita-Chef Axel Geuer zeigte sich erfreut über die Akquisition. "Das Unternehmen stellt eine hervorragende Ergänzung für unsere Automotive-Division dar, die nun einen Umsatz von etwa 5 Milliarden Euro erzielen wird."

    Drei Standorte der Kfz-Sparte von Rheinmetall verbleiben vorerst aber bei dem Rüstungskonzern, und zwar die in Neckarsulm, Walldürn und Langenhagen. Dies sei "mittelfristig" der Fall, so Rheinmetall. Diese Standorte werden allerdings weiterhin als "nicht fortgeführte Aktivitäten" im Geschäftsbericht geführt.

    Bereits 2023 und 2024 hatte Rheinmetall sein Geschäft mit Kolben verkauft. Im Dezember vergangenen Jahres kündigte das Unternehmen die Veräußerung des restlichen Geschäfts mit der Automobilindustrie und für die Energiewirtschaft an. Ursprünglich hatten die Düsseldorfer den Verkauf für das erste Quartal dieses Jahres angepeilt. Die schlechte Lage in der Autobranche habe sich auf die Verkaufsumstände und den Preis ausgewirkt, hieß es./wdw/DP/jha

    Rheinmetall

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 1.183 auf Tradegate (03. Juni 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -6,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 54,95 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.926,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +33,56 %/+75,29 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetall-Kurs, Bewertung und Fundamentaldaten: Diskussionen zum großen Rumänien-Auftrag (~5,7 Mrd.), hohem Auftragsbestand (64 Mrd.) und erwartetem Umsatzwachstum 40–50% 2026; der CEO-Insiderkauf (5 Mio.) wird als Vertrauenssignal, aber nicht als Kursgarantie bewertet; Debatten zu Free Cashflow, Working Capital, Sektorvolatilität und Q2/Q3-Erwartungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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