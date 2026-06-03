DZ Bank belässt K+S auf 'Halten' - Fairer Wert 15,25 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 14,60 auf Tradegate (03. Juni 2026, 16:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -1,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,22 %.

Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,64 Mrd..

K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von -32,20 %/-11,86 % bedeutet.