ANALYSE-FLASH
DZ Bank belässt K+S auf 'Halten' - Fairer Wert 15,25 Euro
- DZ Bank belässt K+S auf Halten, fair 15,25
- Qemetica Salzübernahme strategisch sinnvoll
- Transaktion reduziert Abhängigkeit vom Kalipreis
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für K+S auf "Halten" mit einem fairen Wert von 15,25 Euro belassen. Die angekündigte Übernahme des Salzgeschäfts des polnischen Chemieunternehmens Qemetica sei ein strategisch sinnvoller Schritt und erfolge zu einem angemessenen Preis, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Transaktion mache die Kasseler etwas unabhängiger vom Auf und Ab des volatilen Kalipreises und verleihe dem Salzgeschäft eine stärkere Osteuropa-Note./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 14,60 auf Tradegate (03. Juni 2026, 16:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -1,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,22 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,64 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von -32,20 %/-11,86 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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Community Beiträge zu K+S - KSAG88 - DE000KSAG888
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mal ein Zukauf
Ad-hoc | 2 Juni 2026 13:39
K+S Aktiengesellschaft: K+S erwirbt das polnische und deutsche Salzgeschäft von Qemetica (EBITDA 2025: knapp 50 Mio. EUR); Kaufpreis erfolgsabhängig zwischen 350 und 380 Mio. EUR (Multiple: ~7-fach)
zur Info
Stimmrechtsanteile | 1 Juni 2026 18:10
Rossmann Beteiligungs GmbH, Burgwedel, Deutschland
Vielleicht werden auch ein paar Aktienkäufer angelockt.
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