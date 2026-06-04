Aktie kurz vor Ausbruch
Der schwedische Vertiv-Rivale: Diese KI-Aktie hat kaum jemand auf dem Radar
Kühlung für Rechenzentren – da fällt Anlegern schnell Vertiv ein. Im hohen Norden Europas gibt es aber eine Aktie, die auf dem Weg ist, Vertiv ernsthafte Konkurrenz zu machen. Ein Wert, den Anleger kennen sollten!
- Europäischer Spezialist für Rechenzentrumskühlung
- Auftragseingang stark gestiegen und Großauftrag
- Margen unter Druck trotz wachsender Aufträge
- Report: Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Wer an die Gewinner des KI-Booms denkt, landet schnell bei Nvidia, Vertiv, Schneider Electric oder Eaton. Doch abseits der ganz großen Namen gibt es in Europa einen Spezialisten, der genau dort sitzt, wo der Engpass der nächsten Jahre entstehen dürfte: bei der Kühlung von Rechenzentren.
Munters aus Schweden ist kein Chipkonzern, kein Softwareunternehmen und auch kein klassischer Serverausrüster. Das Unternehmen baut Technologien für Luftbehandlung, Feuchtigkeitskontrolle und Kühlung. Genau diese vermeintlich unspektakuläre Nische wird im Zeitalter künstlicher Intelligenz plötzlich strategisch wichtig. Denn je leistungsfähiger die Chips, desto größer das Hitzeproblem.