Global Payments Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 03.06.2026

Mit einer Performance von -11,93 % musste die Global Payments Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Global Payments Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,85 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 56,10€, mit einem Minus von -11,93 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Global Payments ist ein US-Zahlungsdienstleister, der Händlerakzeptanz, Payment-Gateways und Omnichannel-Lösungen anbietet. Fokus auf Kartenzahlungen, E-Commerce und integrierte Zahlungen für Händler/Softwarepartner. Starke Position im globalen Acquiring-Markt. Wichtige Wettbewerber: Fiserv, FIS/Worldpay, Adyen, Stripe, PayPal. USP: breite Händlerbasis, vertikal integrierte Lösungen, starke Partnerschaften mit ISVs.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Global Payments mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,40 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Global Payments Aktie damit um -12,32 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,05 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Global Payments auf -6,34 %.

Während Global Payments deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,53 %.

Global Payments Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,32 % 1 Monat -10,05 % 3 Monate -4,40 % 1 Jahr -2,57 %

Informationen zur Global Payments Aktie

Stand: 03.06.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 274 Mio. Global Payments Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,32 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Mastercard Registered (A), Visa (A) und Co.

Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,90 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -1,96 %. PayPal notiert im Minus, mit -3,45 %.

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Ob die Global Payments Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Global Payments Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.