ProCredit Holding beschließt 0,47 EUR Dividende & neue Aufsichtsräte
Auf ihrer Hauptversammlung am 3. Juni 2026 in Frankfurt traf die ProCredit Holding AG wichtige Entscheidungen zu Dividende, Gremienbesetzung und Abschlussprüfung.
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- Hauptversammlung der ProCredit Holding AG am 3. Juni 2026 in Frankfurt; 63,92 % des Grundkapitals waren vertreten und alle vorgelegten Beschlussvorschläge wurden angenommen.
- Beschluss zur Dividendenausschüttung: 0,47 EUR je Stammaktie für das Geschäftsjahr 2025; Gesamtdividende ca. 27,7 Mio. EUR (entsprechend der Dividendenpolitik rund ein Drittel des Konzernergebnisses).
- Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats wurden für das Geschäftsjahr 2025 von der Hauptversammlung entlastet.
- Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 wurde von der Hauptversammlung gebilligt.
- Wiederwahl der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Hamburg) als Jahres- und Konzernabschlussprüfer für 2026 sowie als Prüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenberichts für das erste Halbjahr 2026.
- Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder: Eelko Bronkhorst und Markus Neukirch; in der anschließenden Aufsichtsratssitzung wurde Eelko Bronkhorst zum Vorsitzenden gewählt (Nachfolger von Rainer Peter Ottenstein).
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei ProCredit Holding & Co.KGaA ist am 03.06.2026.
Der Kurs von ProCredit Holding & Co.KGaA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,8950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,74 % im Minus.
-1,62 %
-2,43 %
-1,47 %
-3,49 %
-25,65 %
+12,78 %
-6,63 %
-38,37 %
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