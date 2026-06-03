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    ProCredit Holding beschließt 0,47 EUR Dividende & neue Aufsichtsräte

    Auf ihrer Hauptversammlung am 3. Juni 2026 in Frankfurt traf die ProCredit Holding AG wichtige Entscheidungen zu Dividende, Gremienbesetzung und Abschlussprüfung.

    ProCredit Holding beschließt 0,47 EUR Dividende & neue Aufsichtsräte
    Foto: adobe.stock.com
    • Hauptversammlung der ProCredit Holding AG am 3. Juni 2026 in Frankfurt; 63,92 % des Grundkapitals waren vertreten und alle vorgelegten Beschlussvorschläge wurden angenommen.
    • Beschluss zur Dividendenausschüttung: 0,47 EUR je Stammaktie für das Geschäftsjahr 2025; Gesamtdividende ca. 27,7 Mio. EUR (entsprechend der Dividendenpolitik rund ein Drittel des Konzernergebnisses).
    • Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats wurden für das Geschäftsjahr 2025 von der Hauptversammlung entlastet.
    • Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 wurde von der Hauptversammlung gebilligt.
    • Wiederwahl der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Hamburg) als Jahres- und Konzernabschlussprüfer für 2026 sowie als Prüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenberichts für das erste Halbjahr 2026.
    • Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder: Eelko Bronkhorst und Markus Neukirch; in der anschließenden Aufsichtsratssitzung wurde Eelko Bronkhorst zum Vorsitzenden gewählt (Nachfolger von Rainer Peter Ottenstein).

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei ProCredit Holding & Co.KGaA ist am 03.06.2026.

    Der Kurs von ProCredit Holding & Co.KGaA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,8950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,74 % im Minus.


    ProCredit Holding & Co.KGaA

    -1,62 %
    -2,43 %
    -1,47 %
    -3,49 %
    -25,65 %
    +12,78 %
    -6,63 %
    -38,37 %
    ISIN:DE0006223407WKN:622340
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