BERENBERG stuft Inditex auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Inditex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Diese seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Anne Critchlow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einmal mehr habe sich die Flexibilität des Unternehmens als Vorteil erwiesen. Und aktuell entwickelten sich die Geschäfte der Zara-Eigentümerin sehr gut./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 13:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 13:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 53,84EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 17:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Anne Critchlow
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 62
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Anne Critchlow
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 62
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