BERENBERG stuft Inditex auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Inditex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Diese seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Anne Critchlow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einmal mehr habe sich die Flexibilität des Unternehmens als Vorteil erwiesen. Und aktuell entwickelten sich die Geschäfte der Zara-Eigentümerin sehr gut./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 13:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 53,84EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 17:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Anne Critchlow

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

