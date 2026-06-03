PlasCred & Circular Materials: Neue Liefervereinbarung
PlasCred und Circular Materials bündeln Kräfte: Aus Albertas Kunststoffabfällen entsteht hochwertiges Kondensat – ein Schritt zu geschlossener Kreislaufwirtschaft in der Kunststoffproduktion.
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- PlasCred hat am 03.06.2026 eine Liefervereinbarung mit Circular Materials abgeschlossen: PlasCred erhält Post‑Consumer‑Kunststoffabfälle aus Alberta zur Umwandlung in raffiniertes Kohlenwasserstoffkondensat für die Produktion neuer Kunststoffe.
- Circular Materials ist eine nationale gemeinnützige PRO‑Organisation für Recycling‑Compliance/EPR, die Sammlung, Transport und Verarbeitung beauftragt und PlasCred im Rahmen eines REOI‑Verfahrens ausgewählt hat.
- Die Vereinbarung ist eine Tolling‑Vereinbarung, die PlasCred eine konstante Versorgung mit sortierten flexiblen Kunststoffen sichert und zugleich kommerzielle Vergütung für die Verarbeitung gewährleistet.
- PlasCreds geplante Neos‑Anlage (Scotford Yard) soll bis zu 100 Tonnen gemischten Kunststoffabfall pro Tag zu rund 500 Barrel raffiniertem Kohlenwasserstoffkondensat verarbeiten; dieses Produkt ist ein Drop‑in‑Ersatz für naphtha.
- Es besteht ein fünfjähriger Abnahmevertrag für die gesamte Produktion zu einem Festpreis von 120 CAD pro Barrel; Circular Materials sichert vertraglich einen Anteil an den benötigten Rohstoffmengen, mit Potenzial zur Erhöhung.
- Die Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und weist auf wesentliche Risiken hin (Bau-/Inbetriebnahmerisiken, Finanzierung, Rohstoffverfügbarkeit, Genehmigungen, Markt‑ und Technologieunsicherheiten).
Der Kurs von PlasCred Circular Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0870EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,33 % im Minus.
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