Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 03.06.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.441,86USD pro Feinunze und notiert damit -1,07 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 73,35USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,39 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 97,71USD und verzeichnet ein Plus von +2,01 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 95,69USD und verzeichnet ein Plus von +2,42 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.332,50 USD -2,84 % Platin 1.887,00 USD -2,78 % Kupfer London Rolling 13.856,68 USD -0,81 % Aluminium 3.745,98 PKT -1,49 % Erdgas 3,192 USD +1,10 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -2,84 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 03.06.26, 17:29 Uhr.