Euro gibt etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch etwas nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1608 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1614 (Dienstag: 1,1649) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8610 (0,8584) Euro.

Am Nachmittag stützten robuste US-Konjunkturdaten den Dollar. So hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor im Mai stärker als erwartet aufgehellt. Zum legte der Beschäftigungsaufbau im Privatsektor stärker zu als im Vormonat. Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba sieht eine "konjunkturell stabile Lage" in den Vereinigten Staaten. "Die US-Notenbank dürfte sich daher in der Einschätzung bestätigt sehen, dass das Zinsniveau tendenziell erhöht werden sollte", schreibt Wortberg. An den Finanzmärkten wird derzeit überwiegend erwartet, dass die US-Notenbank im späteren Jahresverlauf ihre Leitzinsen anheben wird.