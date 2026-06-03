Goldpreis bricht ein jetzt 4.443,27 USD

-1,04 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,17 % 1 Monat -3,62 % 3 Monate -16,18 % 1 Jahr +32,54 %

Mit einem Minus vonnotiert Gold bei 4.443,27. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 3.352,43USD. Heute notiert Gold bei 4.443,27USD. Ihr Einsatz wäre nun 1.325,39USD wert – ein Zuwachs von +32,54 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Gold. Fundamentale/technische Hinweise nennen: Langfristig ca. 130% Gewinn in 3 Jahren; geopolitische Krisen (Irankonflikt) wirken als Treiber – Preis steigt in Krisen, fällt bei Entspannung. Die 14-Tage-Entwicklung wird nicht konkret genannt; Chart-Verweise (3-Tage-Chart) sind vorhanden. Insgesamt eher neutral bis leicht bullisch.