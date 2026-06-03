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    AKTIE IM FOKUS

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    Marvell-Rally geht zur Computex-Messe dritten Tag weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Marvell-Aktien in dieser Woche um 58 Prozent gestiegen
    • Huang nannte Marvell auf der Computex Billionenfavorit
    • Marktbewertung bei knapp 270 Milliarden US-Dollar
    AKTIE IM FOKUS - Marvell-Rally geht zur Computex-Messe dritten Tag weiter
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Bei Marvell Technology hält die KI-Euphorie zur Wochenmitte an. Während die Anleger im US-Technologiesektor zuletzt etwas wählerischer zwischen IT-, Software- und Chipkonzernen wurden, sehen sie in dem Unternehmen einen neuen Börsenstar. Die Titel verbuchen am Mittwoch bereits den dritten Kurssprung binnen drei Tagen. In der Spitze haben sie in dieser Woche um 58 Prozent zugelegt.

    Die Aktien des Halbleiterkonzerns, den Nvidia-Chef Jensen Huang im Rahmen der führenden asiatischen Fachmesse Computex als "nächstes Billionen-Dollar-Unternehmen" bezeichnet hatte, knüpften am Mittwoch mit einem Anstieg um bis zu elf Prozent an die Kurssprünge der vergangenen beiden Handelstage an. Um in die Klasse der ganz großen aufzusteigen, müsste sich die Marvell-Aktien aber nochmals fast vervierfachen. Aktuell liegt ihre Marktbewertung bei knapp 270 Milliarden US-Dollar.

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    In der Billionen-Riege befinden sich derzeit elf US-Konzerne, angeführt von Nvidia mit mehr als 5 Billionen Dollar. Noch nicht lange ist Micron in diese Klasse mit einer Bewertung aufgestiegen, die zuletzt fast 1,2 Billionen erreichte. Außerhalb des Tech-Bereichs gehören Berkshire Hathaway und Eli Lilly dazu. Außerhalb der Vereinigten Staaten, aber in US-Dollar gemessen, mischen die asiatischen Tech-Unternehmen SK Hynix , Samsung und Taiwan Semiconductor sowie der Ölkonzern Saudi Aramco mit.

    Die Computex-Messe brachte zuletzt viele Schlagzeilen. Wie Analyst Vivek Arya von der Bank of America am Mittwoch schrieb, sorgte dort die Expansion der Künstlichen Intelligenz über Rechenzentren bis hin zu agentischen KI-Systemen für Schlagzeilen. Neben Nvidia seien die Blicke auch stark auf Marvell und den Chipentwickler ARM gerichtet worden. Dessen Anteile haben schon eine sehr starke zweite Maihälfte hinter sich, sind in dieser Woche aber auch nochmals um bis zu 21 Prozent angezogen.

    Marvell ist ein Anbieter von Halbleiterlösungen für die Dateninfrastruktur. Mit Blick darauf hob Arya das breite Portfolio im Bereich der optischen Technologien hervor, mit denen das Unternehmen Rechen- und Speichersysteme flexibler machen und deren Leistung steigern wolle.

    Am Vortag waren die Marvell-Titel nach den Huang-Aussagen um ein Drittel hochgeschnellt. "Wenn ein einziger Kommentar den Marktwert um zig Milliarden steigern kann, ist dies eine Erinnerung daran, dass diese Rally nicht mehr allein von Gewinnen und Fundamentaldaten getragen wird", kommentierte dies der Marktbeobachter Stephen Innes. Die Dynamik werde zunehmend von neuen Narrativen angetrieben./tih/la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 935,3 auf Tradegate (03. Juni 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,52 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +45,04 %/+69,21 % bedeutet.




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