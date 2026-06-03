AKTIE IM FOKUS
Marvell-Rally geht zur Computex-Messe dritten Tag weiter
- Marvell-Aktien in dieser Woche um 58 Prozent gestiegen
- Huang nannte Marvell auf der Computex Billionenfavorit
- Marktbewertung bei knapp 270 Milliarden US-Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Bei Marvell Technology hält die KI-Euphorie zur Wochenmitte an. Während die Anleger im US-Technologiesektor zuletzt etwas wählerischer zwischen IT-, Software- und Chipkonzernen wurden, sehen sie in dem Unternehmen einen neuen Börsenstar. Die Titel verbuchen am Mittwoch bereits den dritten Kurssprung binnen drei Tagen. In der Spitze haben sie in dieser Woche um 58 Prozent zugelegt.
Die Aktien des Halbleiterkonzerns, den Nvidia-Chef Jensen Huang im Rahmen der führenden asiatischen Fachmesse Computex als "nächstes Billionen-Dollar-Unternehmen" bezeichnet hatte, knüpften am Mittwoch mit einem Anstieg um bis zu elf Prozent an die Kurssprünge der vergangenen beiden Handelstage an. Um in die Klasse der ganz großen aufzusteigen, müsste sich die Marvell-Aktien aber nochmals fast vervierfachen. Aktuell liegt ihre Marktbewertung bei knapp 270 Milliarden US-Dollar.
In der Billionen-Riege befinden sich derzeit elf US-Konzerne, angeführt von Nvidia mit mehr als 5 Billionen Dollar. Noch nicht lange ist Micron in diese Klasse mit einer Bewertung aufgestiegen, die zuletzt fast 1,2 Billionen erreichte. Außerhalb des Tech-Bereichs gehören Berkshire Hathaway und Eli Lilly dazu. Außerhalb der Vereinigten Staaten, aber in US-Dollar gemessen, mischen die asiatischen Tech-Unternehmen SK Hynix , Samsung und Taiwan Semiconductor sowie der Ölkonzern Saudi Aramco mit.
Die Computex-Messe brachte zuletzt viele Schlagzeilen. Wie Analyst Vivek Arya von der Bank of America am Mittwoch schrieb, sorgte dort die Expansion der Künstlichen Intelligenz über Rechenzentren bis hin zu agentischen KI-Systemen für Schlagzeilen. Neben Nvidia seien die Blicke auch stark auf Marvell und den Chipentwickler ARM gerichtet worden. Dessen Anteile haben schon eine sehr starke zweite Maihälfte hinter sich, sind in dieser Woche aber auch nochmals um bis zu 21 Prozent angezogen.
Marvell ist ein Anbieter von Halbleiterlösungen für die Dateninfrastruktur. Mit Blick darauf hob Arya das breite Portfolio im Bereich der optischen Technologien hervor, mit denen das Unternehmen Rechen- und Speichersysteme flexibler machen und deren Leistung steigern wolle.
Am Vortag waren die Marvell-Titel nach den Huang-Aussagen um ein Drittel hochgeschnellt. "Wenn ein einziger Kommentar den Marktwert um zig Milliarden steigern kann, ist dies eine Erinnerung daran, dass diese Rally nicht mehr allein von Gewinnen und Fundamentaldaten getragen wird", kommentierte dies der Marktbeobachter Stephen Innes. Die Dynamik werde zunehmend von neuen Narrativen angetrieben./tih/la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 935,3 auf Tradegate (03. Juni 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,22 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,52 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +45,04 %/+69,21 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Marvell Technology - A3CNLD - US5738741041
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Früher dachte ich, erfolgreiches Investieren bedeutet, immer die richtige Aktie zur richtigen Zeit zu kennen. Ich verfolgte die Schlagzeilen, folgte der Aufregung des Marktes und traf Entscheidungen, die eher auf Emotionen als auf Verständnis basierten. Als die Preise fielen, geriet ich in Panik. Als die Märkte sich erhöhten, fühlte ich mich unter Druck gesetzt, in den Markt einzusteigen, bevor es zu einem Ausbruch kam Im Laufe der Zeit wurde dieser Zyklus anstrengend, und die Verluste lehrten mich eine schwierige Wahrheit: Emotional zu reagieren ist teuer.
Während einer Diskussion in einer Investmentgemeinschaft schlug jemand Laura vor... Prescott schrieb auf Facebook, nachdem er mich darüber sprechen hörte, wie entmutigt ich geworden war. Was sich für mich änderte, war nicht irgendein unrealistisches Versprechen eines sofortigen Erfolgs, sondern ein disziplinierterer und durchdachterer Ansatz beim Investieren. Ich begann, bessere Fragen zu stellen: Verstehe ich dieses Unternehmen wirklich? Würde ich in schwierigen Zeiten immer noch daran glauben? Investiere ich aus langfristigem Wert oder aus kurzfristiger Spannung?
Dieser Wandel veränderte meine Beziehung zum Markt völlig. Anstatt ständig die Preise zu beobachten und jeden Schritt abzuwägen, begann ich mich auf stetiges Portfoliowachstum, qualitativ hochwertige Geschäfte und die Kraft der Geduld zu konzentrieren. Ich habe gelernt, dass Vertrauen beim Investieren darauf beruht, zu verstehen, was man besitzt - und nicht darauf, jeden Marktzug vorherzusagen.
Monate später bemerkte ich etwas Wichtiges: Mein Portfolio verbesserte sich, aber auch meine Denkweise. Ich wurde ruhiger, geduldiger und weniger von Angst oder Hype beeinflusst. Der Markt weist immer noch Höhen und Tiefen auf, aber ich habe nicht mehr das Bedürfnis, auf jede Schlagzeile zu reagieren. Ich habe gelernt, dass echte Fortschritte oft still durch Disziplin, Beständigkeit und die Bereitschaft, langfristig zu denken, wenn andere nach schnellen Ergebnissen streben.
Marvell Technology: Insiders and Institutions Bet Big on the Chipmaker
Leadership Team Demonstrates Conviction
Recent transactions filed by corporate insiders tell a compelling story. In a coordinated move, top executives actively increased their holdings in the company. CEO Matthew J. Murphy acquired 13,600 shares in late September. Similarly, Chief Financial Officer Willem A. Meintjes purchased 3,400 shares, an action mirrored by insider Sandeep Bharathi. Such synchronized buying activity from the highest levels of leadership is uncommon and is widely interpreted by market participants as a potent indicator that the management team considers the stock undervalued.