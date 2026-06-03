Auswandern in Gemeinschaft: Raus aus Deutschland – aber wie?

Immer mehr Menschen tragen sich mit diesem Gefühl: Deutschland ist nicht mehr die Heimat, die es früher einmal für mich war. Steigende Steuerlast, wachsende Bürokratie, steigende Kriminalität und eine politische Ausrichtung, die nicht mehr den Willen der Mehrheit widerspiegelt. Sondern den, einer besonders lauten und politisch korrekten Minderheit.

Eine Politik, die Leistung nicht belohnt. Sondern Leistungsträger mit immer mehr Abgaben belastet und mit immer mehr Kontrolle den Eindruck vermittelt, ihren Bürgern zu misstrauen. Und ein Staat, der Einwanderung erlaubt, ohne Forderungen zu stellen. Der sich an vielen Stellen von jenen, die keine Leistung erbringen wollen, ausnutzen lässt.

Suche nach Alternativen

Das schafft Frustration bei vielen, die bereit sind, etwas zu leisten – aber die Wertschätzung dafür vermissen. Und es schärft den suchenden Blick nach Alternativen. Während alle Welt über die hohe Zahl der Einwanderer nach Deutschland spricht, ist still und leise die Zahl der Auswanderer mit deutschem Pass auf einen Rekordstand gestiegen. Fast 290.000 waren es im Jahr 2025 – so viele wie nie zuvor. Vor 20 Jahren waren es im Schnitt nur halb so viele, die Deutschland verließen.

Informiere Dich hier kostenlos und unverbindlich über die Gemeinschaft der Auswanderer in Cape Coral / Florida.

Es sind viele wertvolle Kräfte, die da gehen. Gut ausgebildete Arbeitskräfte, risikofreudige Unternehmer. Auch einige, die genug Geld verdient haben und für den Rest ihres Lebens woanders ihr Glück suchen möchten.

Doch jene, die wirklich gehen, sind wenige, verglichen mit denen, die mit dem Gedanken spielen, es zu tun. Es sind spektakuläre Zahlen, die da in den vergangenen Wochen veröffentlicht wurden: 49 Prozent der Deutschen können es sich vorstellen, auszuwandern. Eine andere Studie spricht davon, dass 21 Prozent der Menschen in Deutschland konkret erwägen, das Land zu verlassen.

Doch zwischen dem Gedanken und dem tatsächlichen Aufbruch liegt eine große Hürde. Viele zögern, weil sie Angst davor haben, einen solchen Schritt alleine zu tun. Weil sie sich vor dem Fremden und dem Scheitern fürchten. Vor einem Neuanfang, der ihnen nicht nur alles abverlangt, sondern sie auch isolieren und einsam machen könnte. Der sie in ein Land bringt, in dem sie die Sprache nicht oder nur unvollständig sprechen und in dem sie niemanden kennen. In dem sie sich mit Regeln und Behörden auseinandersetzen müssen, die ihnen fremd sind. Und in dem sie bei Null anfangen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Diese Ängste sind real. Und genau deshalb ist Gemeinschaft so wichtig.

In Florida ist in den vergangenen Jahren ein Netzwerk von Auswanderern entstanden, die diesen Weg bereits gegangen sind — und anderen den Einstieg erleichtern wollen. Es ist eine Gemeinschaft von Menschen, die Freiheit, Eigenverantwortung, Leistungsbereitschaft und gegenseitige Unterstützung verbindet.

Es ist so etwas wie eine Stadt in der Stadt, die da in Cape Coral an der Golfküste Floridas wächst. Dort entsteht Schritt für Schritt ein deutsches Umfeld, das Neuankömmlingen Orientierung gibt: Hilfe bei Visa-Fragen, Unterstützung bei Unternehmensgründung oder Jobsuche, Kontakte zu Immobilienexperten, Handwerkern, Ärzten und Dienstleistern. Fast alles davon auf Deutsch — von Menschen, die wissen, wie groß dieser Schritt ist.

Du willst mehr wissen, über die Auswanderer-Gemeinschaft? Hier gibt´s die Informationen.

Schon heute gibt es deutsche Restaurants und Bäckereien, deutsche Anbieter, deutsche Mediziner und Unternehmer. Häuser werden nach hohen Qualitätsansprüchen geplant und gebaut. Auch im Finanz- und Dienstleistungsbereich entstehen neue Strukturen. Noch ist dieses Netzwerk nicht vollständig — und genau darin liegt die Chance.

Denn Florida braucht Menschen, die anpacken. Unternehmer, Handwerker, Dienstleister, Selbstständige, Investoren und Familien, die nicht nur auswandern, sondern mitgestalten wollen. Wer nach Florida geht, muss nicht bei Null anfangen. Er kann sich einer wachsenden Gemeinschaft anschließen, die wichtige Grundlagen bereits geschaffen hat — und die zugleich offen ist für neue Ideen, neue Betriebe und neue Menschen.

Auswandern bleibt ein großer Schritt. Aber er wird kleiner, wenn man ihn nicht allein gehen muss. Auswandern bedeutet nicht nur, ein Land zu verlassen. Es bedeutet, sich bewusst für ein neues Leben zu entscheiden. In Cape Coral entsteht dafür ein Ort, an dem deutsche Auswanderer nicht allein ankommen, sondern Anschluss finden. Ein Netzwerk, das Orientierung gibt. Eine Gemeinschaft, die Türen öffnet. Und eine Chance für alle, die nicht nur träumen, sondern handeln wollen. Informiere Dich hier darüber, wie Du Teil dieser Gemeinschaft werden kannst.